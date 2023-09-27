Düğünde havai fişek atıldı, salon cehenneme döndü: En az 100 ölü

Gelin ve damadın piste çıkıp dans ettiği anda ateşlenen havai fişekler tavanı tutuşturdu, alevler hızla yayıldı. Kapı tarafındaki tavan çöktü, yaşamını yitirenlerin çoğu salona dolan dumandan boğuldu.

milliyet.com.tr, BBC Türkçe

Düğün salonunda yüzlerce misafir bir araya geldi, herkes masalarına oturdu. Gelin ve damadın piste çıkmasıyla bütün gözler çifte çevrildi. Bu sırada havai fişekler ateşlendi, gelin ve damat dans ederken tavandan yanan bazı parçaların döküldüğü görüldü.

Kapı tarafındaki tavanın alev almasıyla salon bir anda cehenneme döndü, alevler hızla yayıldı. Tavanın çökmesi, içeride yüzlerce insanın sıkışıp kalmasına yol açtı. İzdihamı salona dolan duman izledi, insanlar boğularak feci şekilde can verdi.

Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan 17 yaşındaki bir görgü tanığı, hıçkırıklara boğularak yaşadıklarını anlattı:

Irak'ın kuzeyindeki Musul kenti yakınlarındaki Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. 2006 doğumlu Hannin Riyaz isimli gelin ile 1995 doğumlu damat İvan İşo Gehke'nin de öldüğü bildiriliyor.

Irak Kızılayı, sabaha karşı ölü ve yaralı sayısının 450'yi aştığını duyurdu. Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren haber ajansı Rudaw ise Musul Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ahmed Hamdani'nin yaralı sayısını 500 olarak duyurduğunu bildirdi.

Hamdaniye'nin bağlı olduğu Ninova vilayetinin valisi Necim el Ciburi, henüz kayıpların tamamen belirlenmediğini ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Yerel saatle 22:45 civarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gelinle damat dans ederken düğün salonunun tavanından yanan bazı parçaların döküldüğü görülüyor.

Yangın sonrasına ait görüntülerden de düğün salonunun çatısının bir kısmının yangın nedeniyle çökmüş olduğu anlaşılıyor.

Irak sivil savunma yetkilileri, Nina haber ajansına yaptıkları açıklamada binadaki 'yanıcı panellerin' yangının çıkışında etkili olmuş olabileceğini belirtti. Yetkililer "Binada ucuz ve aşırı yanıcı malzemelerin kullanımı sonucu salonun bazı bölümleri yangının başlamasından dakikalar sonra yıkıldı" açıklamasını yaptı.

Rudaw'a konuşan Ninova Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Sadi Hamad, düğün salonunda en az 800 kişinin bulunduğu bilgisini verdi. Hamad, yangının havai fişekler nedeniyle çıktığını, önce salonun çatısının alev aldığını, sonra yaşanan izdiham nedeniyle insanların içeride sıkışıp kaldığını aktardı.

Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, kapı tarafında tavanda başlayan yangının hızla yayıldığını ve tavanın çöktüğünü, bu nedenle içeride kalanların dışarı çıkamadığını aktardı.

Yaşamını yitirenlerin çoğu, salona dolan dumandan boğuldu. Hayatını kaybedenler arasında çocuk, yaşlı ve kadınlar da var.

Hristiyan nüfusun ağırlıkta olduğu Hamdaniye'de yapılan anonslarda halktan yakınlarını teşhis etmeleri için Adli Tıp Kurumu'na başvurmaları isteniyor.

Musul Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmed Hamdani ise, yaralıların Musul, Erbil ve Duhok'taki hastanelere taşındığını açıkladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani, yangının soruşturlması talimatını verdi.

milliyet.com.tr, BBC Türkçe