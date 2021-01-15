Pilli:Pazartesi günü AB’den 1000 adet aşı gelecek

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Koronavirüs aşısı olmasının ardından açıklama yaparak, aşıların ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Avrupa Birliği’nden (AB) Pazartesi günü 1000 adet aşı geleceğini de açıklayan Pilli, bu aşıların 65 yaş üzeri kişilere yapılacağını söyledi. Pilli, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti. Dünya’da KKTC olarak Koronavirüs mücadelesi kapsamında oldukça başarılı olunduğunu dile getiren Pilli, “Halkımız rahat olsun. Aşıları temin edip, Mart ayının sonuna kadar aşı olayını bitireceğiz” dedi.

BRTK