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"Pilli:PCR test sonuçları negatif çıktı"

"Pilli:PCR test sonuçları negatif çıktı"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sabah pozitif diye açıkladığı vakayı, tekrar kürsüye çıkıp negatif diye değiştirdi.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli

“Türkiye’den bu sabah gemiyle gelen ve ateşi yüksek olduğu için karantinaya alınan yolcunun ve çocuğunun PCR testi negatif çıktı. Halkımız telaş etmesin. Sağlık Bakanlığı görevdedir, çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

 

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