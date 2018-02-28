POLİS 3 AYRI ADRESE BASKIN YAPTI!

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gece 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda toplam 5.5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gece 3 ayrı adrese düzenlenen operasyon sonucunda toplam 5.5 gr uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, mesele ile ilgili olarak 5 kişi ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kumpon Ubandoma, Okoro Chukwebuka, Praise Nwachukwu, Mohammad Barda ve Süleman Barau aleyhinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

3 ayrı ikametgahta arama yapıldı

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 26 Şubat tarihinde alınan bir bilgide Home Dorm isimli öğrenci yurdunun 117 numaralı odasında kalan zanlı Kumpon Ubandoma’nın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Aynı gün 117 numaralı odaya gidildiğini belirten Özdesoy, oda içerisinde zanlı Okoro Chukwebuka’yı içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigarayı içerken tespit ettiklerini açıkladı. 117 numaralı odada yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunduğunu belirten Özdesoy, arama sırasında 117 numaralı odaya zanlı Ubandoma ile Praise Nwachukwu’nun geldiğini söyledi.

Zanlı Nwachukwu’nun odasında 4 gram uyuşturucu bulundu

Polis Memuru Hüseyin Özdesoy, 117 numaralı odada arama yapıldığı esnada konu odaya zanlı Kumpon Ubandoma ile birlikte gelen zanlı Praise Nwachukwu’nun üzerinde yapılan aramada yine Home Dorm isimli öğrenci yurdunda bulunan 122 numaralı odanın anahtarının bulunduğunu söyledi. 122 numaralı odanın anahtarının bulunması üzerine konu odada da arama yapıldığını belirten Özdesoy, yapılan aramada kağıt parçalarına sarılı 3 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 1 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Zanlı Barda ile Barau’nun evinde 1 gram uyuşturucu, 2 adet sigara

Polis Memuru Hüseyin Özdesoy, zanlı Kumpon Ubandoma’nın kalmakta olduğu 117 numaralı odada devam eden arama esnasında konu odaya gelen zanlı Mohammad Barda’nın üzerinde yapılan aramada yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Akabinde zanlı Barda’nın kalmakta olduğu apartman dairesine gidildiğini belirten Özdesoy, konu ikametgahta zanlı Barda’nın ev arkadaşı olan zanlı Süleman Barau’nun da tespit edildiğini söyledi. Özdesoy, zanlı Barda ile Barau’nun evinde yapılan aramada ise toplam 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Özdesoy, tüm zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Kumpon Ubandoma, Okoro Chukwebuka, Praise Nwachukwu, Mohammad Barda ve Süleman Barau’nun tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi

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