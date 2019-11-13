POLİS DUYURUSU!

Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol 15 Kasım günü trafik akışına kapatılacak.

15 Kasım, KKTC’nin kuruluşunun 36’ıncı yıldönümü kutlama tören programı nedeniyle; 15 Kasım 2019 tarihinde, Lefkoşa’da, saat 07:30’dan itibaren, törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

– Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacaktır.

– Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüleri, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarına ulaşabileceklerdir.

– Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden – TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabileceklerdir.

– Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları,

– Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanmaları,

– Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları,

– Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları önemle rica olunur.

2. 15 Kasım, KKTC’nin kuruluşunun 36’ıncı yıldönümü kutlama töreni nedeniyle; 15 Kasım 2019 tarihinde, Gazimağusa’da, saat 11:00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar, İsmet İnönü Caddesi, Barış Gücü karşısı, Alsancak Sokak ile Sulu Çember arasında kalan güzergah trafik akışına kapatılacaktır.

Belirtilen tarih ve saatlerde;

Trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.