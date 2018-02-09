POLİS, SATICININ PEŞİNDE

Güvercinlik’te, ağaç altında ele geçirilen 150 gram hintkeneviriyle ilgili tutuklanan Abdüllahi Umar ve Suleiman Al Hassan aleyhine 5’er gün ek tutukluluk emri alındı

Sedef BOŞNAK

Güvercinlik’te, ağaç altında ele geçirilen 150 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle ilgili tutuklanan Abdüllahi Umar ve Suleiman Al Hassan aleyhine yürütülen polis soruşturması devam ediyor.

İhbar üzerine tutuklanan Abdüllahi Umar ve Suleiman Al Hassan, dün, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde, Ceza Davaları Yargıcı Gökan Asafoğulları’nın huzuruna çıkarılarak, aleyhlerine 5’er gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Yaptığı araştırma sonucu, konu maddeyi ağaç altına kimin koyduğunu tespit eden polis, bu şahsın izini sürüyor.

Tahkikat bitmedi

Dünkü tutukluluk duruşmasında, PGM’ye bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cüneyt Arkın, 4 Şubat 2018’de, Güvercinlik köyündeki futbol sahası önünde düzenledikleri operasyonu anlattı.

Cüneyt Arkın, zanlıların kiralık araçla konu mahalle geldiklerini anlattı ve araçtan inen Abdüllahi Umar’ı, ağaç altındaki karton altında gizlenen uyuşturucuyu alırken tespit ettiğini söyledi.

Polisten kaçmaya yeltenen her iki zanlıyı makul güç kullanarak tutukladığını kaydeden tanık polis, incelemeye gönderdiği madde ve ambalajların henüz sonuçlarını alamadığını kaydetti.

Cüneyt Arkın, yaptığı araştırmada, zanlıların telefonlarında, konu maddenin yerini tarif eden şahsın kimliğini tespit ederek bu şahsı aradıkların belirterek, tahkikatını tamamlayabilmek için mahkemeden, zanlılar aleyhine 5’er gün daha tutukluluk emri talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç, temin edilen sürenin verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, aranan şahsın varlığını da göz önünde tutarak, zanlıların, 5’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

Kıbrıs