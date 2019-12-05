POLİSİN ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ SÜRÜYOR

MHA'da yer alan habere göre; 03.12.2019 tarihinde, 19:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 850 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 165 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 7 araç trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve pansiyonlarda kontroller gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında pansiyonlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 481 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 96 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 221 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 73 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edilmedi.