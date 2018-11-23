POLİSTEN BÜYÜK OPERASYON!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur ve Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefkoşa ve İskele’de huzur operasyonu yapan polis, hakkında ihraç kararı olan 1 kişi ve ülkede ikamet izinsiz kalan 10 kişi tespit ederek tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam başlayan ve sabahın ilk saatlerine kadar süren huzur operasyonu, Lefkoşa ve İskele Polis müdürlükleri sorumluluk sahalarında Polis Özel Harekat Müdürlüğü personelinin de katımlıyla eş zamanlı gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da kumarhaneler, gece kulüpleri, bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, işçi yatı evleri, pansiyonlar, parklar, Ayluga ve Ermeni kiliseleri civarı ve terminal bölgesi, kontrol edildi.

Kontrollerde hakkında ihraç kararı olan 1 kişi ve ülkede ikamet izinsiz kalan 10 kişi tespit edildi.

Söz konusu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 26 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

754 araç kontrol edildi

Trafik ekipleri 754 aracı kontrol etti.

Suç işlediği tespit edilen 147 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Alkollü araç kullanan 2 sürücü tutuklandı, çeşitli suçlardan dolayı 9 araç trafikten men edildi.

Trafik suçlarından dolayı sürücülere toplam 45 bin 282 TL para cezası kesildi.

Polis, bir araçta tecavüzi alet (ahşap sopa) buldu ve araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.