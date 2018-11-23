Budist rahipler eşcinsel grup partisi düzenledi!

Tayvan'daki Chongfo Tapınağı'nda bir budist rahibin eşcinsel grup seks partisi düzenlediğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Tayvan'da Budizm'in önemli temsilcilerinden birisi olarak tanınan Budist rahip Kai Hung tarafından tapınakta düzenlenen grup seks partisi görüntüleri medyaya sızdı.

Görüntülerde sık sık 'Eşimi seviyorum, eşim harika birisi' diyen 29 yaşındaki rahibin çok sayıda kişiyle cinsel ilişkiye girdiği ve uyuşturucu madde kullandığı görülüyor.

Görüntülerin tapınakta görev yapan ve Kai Hung'un eski sevgilisi olduğu söylenen bir başka rahip tarafından medyaya sızdırıldığı aktarıldı.

Tapınakta araştırma yapan görevliler, rahibin odasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi ve odasındaki kutsal suyu, kayganlaştırıcı madde ile değiştirdiği tespitinde bulundu.

Rahip Kai Hung, ortaya çıkan görüntülerin sahte olduğunu ve böyle bir şey yaşanmadığını öne sürdü.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından tutuklanan Kai Hung 3300 dolar kefaletle serbest bırakıldı.