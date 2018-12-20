POLİSTEN UYARI!

Son günlerde Dipkarpaz Bölgesinde etkili olan yağışlar nedeniyle tarlalar su altında kaldı.

Tarlalarda oluşan çamur nedeniyle, bölgede yaşamını sürdüren yaban eşekleri yol kenarlarına inmekte ve sürücüler için özellikle geceleri tehlike arz etmekte. Bunun sonucu olarak da istenmeyen üzücü kazalar meydana geliyor.

Polisten yapılan açıklamada, Yeni Erenköy- Dipkarpaz – Zafer Burnu güzergâhı ile Kaleburnu –Dipkarpaz arasında kalan yolları kullanan sürücülerin, eşeklerin yola inme ihtimalini göz önünde bulundurarak yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle istendi.