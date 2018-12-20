SENDİKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ ve TIP-İŞ 2019 Bütçesinde siyasi partilere devlet yardımı ödeneğinin, yüzde otuz artırılmasının önerilmesini insafsızlık olarak değerlendirdi.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Tasarruf adı altında Hayat Pahalılığı ödeneğinin yasa ile durdurulduğu bir dönemde 2019 Bütçesinde siyasi partilere devlet yardımı ödeneğinin 10.5 milyondan 13 milyona yani yaklaşık yüzde otuz artırılmasının önerilmesi insafsızlık. Özellikle dövizin yükselmesine bağlı alım gücü iyice düşen asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımıza karşı hakarettir, onları görmezden gelmektir. Asgari ücret tespit komisyonunun her seferinde toplanması sorun olurken, toplandığında ise artış yapılmasına yanaşamayanların, kamu görevlilerinden fedakarlık bekleyenlerin kendilerine gelince cömert davranması biz sendikalar tarafından kabul görmeyecektir.

“Anayasa madde 47 (Ekonomik ve Sosyal Hayat Düzeni): Ekonomik ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma ilkesine ve her yurttaş için insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlaması amacına göre düzenlenir” şeklinde düzenlenmiştir. Ancak hükümet başta olmak üzere, yurttaşına insanlık onuruna yaraşır bir yaşam standartları yaratacak önlemler almak için öneriler sunmayanlar, proje geliştirmeyen veya halkı için ekonomik bunalım karşısında gerekli tedbirleri almayanlar, ekonomik bunalımın olduğunu iddia ettikleri dönemde halkının refahı için uğraşmak yerine bütçe görüşmelerini fırsata çevirip kendilerine Hayat Pahalılığı oranından bile yüksek artış öngörerek bu durumdan nemalanmayı tercih etmişlerdir. Sendikalar olarak Hayat pahalılığının Yasa Gücünde Kararname ile durdurulmasına yönelik Anayasa mahkemesinde açmış olduğumuz iptal davasına verilen müdafaada, Hayat Pahalılığı hakkının çalışanlara lütuf nitelikli bir hak olarak belirtilmesi de emekçiye olan bakış açısını göstermektedir.

Hükümet, ülkede mali kriz var diyerek çalışanın alın teriyle çalışarak kazandığı ek mesaisini haksız bir kazanç gibi lanse edip emeğin karşılığından kesinti yaparken, yurtdışında ülke tanıtımı adı altında Turizm Bakanlığı ve personellerinin yanında kendi mali olanakları olan birlikler, derneklerin ve bazı kurumların yetkililerini de yurtdışına götürmüş ve tüm masraflarını devletin bütçesinden ödetmiştir.Bununla beraber ülke turizm tanıtımı adı altında 3 ağustos tarihli bakanlar kurulu kararında bir turizm şirketine 1.416.708.75 Euro para ödenmesi kararı alınmıştır. Bu ve benzeri bonkör harcamalarla hareket edenler krizleri kendileri yaratmış ve/veya önlem almamış fakat bu krizin faturasını emekçilere kesmişlerdir.

Sendikaların önerileri arasında yer alan devlet giderlerinin azaltılmasına yönelik önerilere ve ihtiyaç fazlası resmi hizmet araçlarının satılması önerilerine kulak tıkayanlar, belediyelerin batmaması için Hayat Pahalılığı ödeneğini yasa ile durdururken, krizin ortasında lüks araçları belediyelere bağışlamış ayrıca devlet bütçesinden Lüks Mercedes marka yeni araçlar almıştır. Tasarruf yapmamız lazım derken giderleri daha da artıran hükümet, Mali sıkıntılar var ve aşmak için 2019 dada çalışanlardan kesintileri kastederek bazı önlemler alınacak diyebilmekteler. Bu ülkede beş yıldızlı oteller, binlerce öğrencisi bulunan üniversiteler, zengin işadamları halen daha devletten teşvik almaktadırlar. Devletin bütçesine buralardan katkı sağlanması gerekirken, devlet tarafından teşvikler verilmekte ve zengin daha da zengin yapılmaktadır. Vergisini ödeyenler cezalandırılmakta ancak vergisini ödemeyen büyük kurumlar, işletmeler, geliri yüksek olanlar sürekli vergi affıyla ödüllendirilmekte ve devletin kasasına girmesi gereken paralardan yönetenler tarafından feragat edilmektedir. Hal böyle iken devleti yönetenler toplaması gereken vergileri affedip bütçede oluşturdukları açıkları emekçiden, dar gelirliden giderme yolunu seçip kişilerin alım gücünü daha da aşağıya çekmektedirler.

Sendikalar olarak, siyasi partilere devlet yardımı ödeneğinin artırılması önerisini sunan hükümeti ve meclis içindeki tüm siyasi partileri;emekçiyi, halkı düşünmedikleri ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri gerekçesiyle şiddetle kınar, bu konunun takipçisi olacağımızıkamuoyuna duyururuz.Bununla beraber sel felaketindedört gencimizin kaybedilmesinde sorumluğu ve ihmali olanlardan ve bir çocuğumuzun askeri atış bölgesindeki ölümünde ihmali olanlardan da hesap sorulmasını talep ediyoruz”