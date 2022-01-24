Resmen Omicron'u ele veriyor... Bu belirtiye dikkat!

Koronavirüs son dönemde Omicron varyantı ile gündemde. Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor. ABD'li doktor Omicron'un en kilit semptomunu açıkladı.

Uzmanların, koronavirüsün bugüne kadarki en bulaşıcı varyantı olduğunu belirttiği Omicron ile ilgili çok konuşulacak bir uyarı geldi.

Chicago Halk Sağlığı Departmanı Komiseri Dr Allison Arwady, Omicron olup olmadığınızı yardımcı olacak kilit semptomu açıkladı.

Arwady, 'Boğaz ağrınız varsa kendinizi Kovid pozitif varsayın ve test sonucunun gelmesini beklemeden mutlaka izolasyona girin' dedi.

Kendi çalışanlarına da aynı şeyi söylediğini belirten Arwady, ekipteki bir kişide boğaz ağrısı varsa test sonucu aksini ispat edene kadar o kişiyi kovid pozitif varsaydıklarının altını çizdi.

Zira Arwady, eldeki istatistiki veriler ışığında boğaz ağrısının çoğunlukla koronavirüse işaret ettiği ve bu belirtinin kişiyi koronavirüse yakalandığı konusunda uyardığı görüşünde.

OMICRON'UN EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLARI NELER?

King's College London Epidemiyoloji bölümünden, ZOE Covid Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Tim Spector BBC'ye, "Omicron'un, Delta varyantını hafif semptomlarla geçiren aşılanmış insanlarda gördüğümüz gibi geçtiğini düşünüyoruz" dedi.

Binlerce kişinin uygulamaya kaydettiği semptomların verilerini toplayan araştırmacılar Delta ve Omicron varyantlarının semptomlarını analiz ediyor.

Şimdiye kadar kaydedilen beş ortak semptom:

Burun akıntısı

Baş ağrısı

Yorgunluk (hafif ya da şiddetli)

Hapşırma

Boğaz ağrısı

Bu hafif semptomlar daha çok aşılanmış ya da başka şekilde bağışıklık kazanmış kişilerin verileriyle belirlendi.

HANGİ BELİRTİLER ENDİŞE VERİCİ?

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) aşağıdaki semptomlara dikkat edilmesini öneriyor:

Birden devamlı öksürük

Yüksek ateş

Koku ve tat kaybı

ATEŞ KOVID-19'UN KESİN BELİRTİSİ Mİ?

37.,8 C'nin üzerindeki vücut sıcaklığı yüksek ateş belirtisi. Ateş, vücut Covid-19 dahil herhangi bir enfeksiyonla savaştığı zaman ortaya çıkıyor.

Vücut termometresi kullanmak çok önemli. Ancak eğer evinizde bu termometreden yoksa ateşinizin olup olmadığını göğüs veya sırtınızda sıcaklık hissedip hissetmediğinize bakarak anlayabilirsiniz.

Soğuk algınlığı genelde ateşe yol açmıyor. Bu nedenle eğer ateşiniz varsa test yaptırmanız tavsiye ediliyor.

Hürriyet