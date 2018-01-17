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RUHLAR BÖLGESİ: SON ANAHTAR

RUHLAR BÖLGESİ: SON ANAHTAR

Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar

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Yapımı :2018 - ABD

Tür :Dram ,  Gizem ,  Korku

Süre:103 Dak.

Yönetmen :Adam Robitel

Oyuncular :Lin Shaye,  Leigh Whannell,  Spencer Locke,  Caitlin Gerard,  Angus Sampson

Senaryo :Leigh Whannell

Yapımcı :James Wan,  Oren Peli

Diğer Adı :Insidious: Chapter 4, Ruhlar Bölgesi 4

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Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar Film Konusu

Ünlü psikiyatr Elise Rainier (Lin Shaye), bu kez kendi çocukluğunun geçtiği evde yaşanan açıklanamaz ve korkunç olayları çözmeye çalışacaktır.

 

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