RUHLAR BÖLGESİ: SON ANAHTAR
Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar
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Yapımı :2018 - ABD
Tür :Dram , Gizem , Korku
Süre:103 Dak.
Yönetmen :Adam Robitel
Oyuncular :Lin Shaye, Leigh Whannell, Spencer Locke, Caitlin Gerard, Angus Sampson
Senaryo :Leigh Whannell
Yapımcı :James Wan, Oren Peli
Diğer Adı :Insidious: Chapter 4, Ruhlar Bölgesi 4
Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar Film Konusu
Ünlü psikiyatr Elise Rainier (Lin Shaye), bu kez kendi çocukluğunun geçtiği evde yaşanan açıklanamaz ve korkunç olayları çözmeye çalışacaktır.
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