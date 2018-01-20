SADECE EVLERİ DEĞİL, ANILARI DA YANDI

Büyük hayaller ve umutlarla kurulan bir düzen, bir kıvılcımla yok oldu… Özdemir ve Ayten Kefil çifti, dün yanan evlerindeki zararı görmek için oradaydı… Bu soğukta evsiz kalan çift, isle kaplı eşyalarına ve duvarlarına dokundu, gözyaşı döktü

Mustafa ÖZYAĞCI

Bir ev sahibi olabilmek için yıllarca dişinden, tırnağından artırarak kendilerine bir yuva kuran 84 yaşındaki Özdemir ve 74 yaşındaki Ayten Kefil çifti, bir kıvılcımla yok olan yuvalarını nasıl eski haline getireceklerini düşünüyor.

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da önceki gün sabah saatlerinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Kefil çifti, dün yanan evlerine gitti…

İsle kaplı eşyalarına ve duvarlara dokunan yaşlı çift, sadece evlerinin yok oluşuna değil anılarının da alev alev yanmasına ağladı…

Yaşadıkları şoku hala atlatamayan Kefil çifti, birlikte yaşadıkları iki torunu için daha çok üzülüyor. Yuvalarının ve düzenlerinin dağıldığını belirten Kefil çiftine, ailesi sahip çıktı.

Evsiz kalan Kefil çiftini, kardeşleri yanına aldı. Kefil çiftiyle birlikte yaşayan iki torununa ise diğer bir akrabaları sahip çıktı.

Çift, akrabalarının bu duyarlı davranışından son derece memnun ve mutlu ama kendi yuvalarına dönecekleri günü de saymaya başladı bile…

Özdemir Kaptanoğlu: Canımızı zor kurtardık

Kıbrıs Gazetesi'ne konuşan Kefil çiftinin torunu Özdemir Kaptanoğlu, gaz yağıyla çalışan sobadan çıkan kıvılcım sonrası alevlerin 15 saniye gibi kısa sürede büyüyüp, evin diğer bölümlerini sardığını belirtti.

Kaptanoğlu, kardeşiyle birlikte yangına müdahale etmeye çalıştıklarını ancak yangının büyümesi üzerine yan odada yatan dede ve ninesini uyandırıp dışarı çıkarıp, son anda canlarını kurtardıklarını anlattı.

“Birçok kişi arayıp destek sözü verdi”

Kaptanoğlu, evin yanmasında sonra Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler ve birçok yardımseverin kendilerini arayarak yardım sözü verdiğini söyledi.

Kefil: Evsiz kaldık, yetkililerden yardım istiyoruz

Büyük emeklerle yaptıklarını evlerinin bir kıvılcımdan çıkan yangın sonrasında kül olup gittiğini belirten Ayten Kefil ise, yetkililerden ve yardımsever vatandaşlardan yardım eli uzatmasını istedi.

Kefil, “Eşim ve torunlarımla bu kış ayında evsiz kaldık. Şu an için ben ve eşim kardeşlerimde, torunlarım da başka akrabalarımızda geçici olarak kalıyor. Evimizin tamir edilmesine yardımcı olunmasını istiyorum. Bu yaşımızda ne yapacağız bilmiyorum” dedi.

Ev kullanılamaz durumda...

84 yaşındaki Özdemir Kefil ve eşi 74 yaşındaki Ayten Kefil'in evi gaz yağıyla çalışan sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle önceki gün yanmıştı.

Evin mutfağı ve yatak odası tamamen, diğer odalarda da kısmen yandı. Bu evde yaşayan Kefil çifti ve torunları ise yangın esnasında canını zor kurtardı.

Madalyanın sevincini yaşayamadı...

84 yaşındaki Özdemir Kefil, geçtiğimiz salı günü “gazi madalyası” aldı. Ancak Kefil'in bu mutluluğu çok uzun sürmedi.

Özdemir Kefil, şimdi aldığı “gazi madalyası” sevinci yerine evinin yanmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Kıbrıs