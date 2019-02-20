Sadece kadının sorunu gibi görünüyor ama...

Vajinismus; vajinanın istem dışı kasılması ve penis girişine kadının izin vermemesidir. Pek çok çifti ilişkilerinin en güzel yıllarında zorlayan, üzen bir cinsel işlev bozukluğudur.

Uzun yıllardır vajinismus tedavisinde çalışan bir uzman olarak bilirim ki; vajinismus sorunu yaşayan çiftler beraber bir uzman, tedavia başvurduklarında sorunları diğer cinsel işlev bozukluklarına göre daha kolay çözülür. Ancak çoğu çift kendi kendine ya da kadın kendi kendine çözmeye çalışırken çok zaman kaybeder ve yıpranır, umutsuzluğu kapılır. Vajinismusun neden olduğunu, neden vajina kaslarını kontrolsüzce sıktıklarını ve tedavinin detaylarını bilmedikleri içinde ‘bir şey söyleyin ve bu iş çözülsün’ der. Hatta demekle kalmaz bunun böyle olması için çok ısrarcı olurlar.



İLİŞKİYE GİREMEYEN SADECE KADIN DEĞİL

Vajinismus tedavisinin en etkin yolu olan, soruna bütüncül yaklaşan cinsel terapinin neden çiftle yapılması gerektiğini anlamakta bazen çok zor olur! Sorunu yaşanan kadınsa kadın çözmeli ve mümkünse en kısa sürede ve tedaviye gelmeden olmalı gibi gerçekdışı beklentiler ise tedaviye gelme sürecini uzatır. Oysaki ilişkiye giremeyen sadece kadın değildir, her iki tarfata cinsel ilişkiyi yaşayamamaktadır. Ve aslında bu tür düşünceler, beklentiler tedaviye direnç noktalarıdır. Vajinismus diğer cinsel işlev bozukluklarına göre daha kolay çözülebilen bir sorundur. Yeter ki çift beraber gelsin. Cinsel ilişkiye girebilmek çifti cinsellikte mutlu ve uyumlu yapmaya çoğu zaman yetmez. Belki yaşadıkları sorunlardan birinin çözülmesi anlamına gelir. İki bedenin birbirini tanıması, birbirinin isteklerine, sınırlarına duyarlı olmaları, karşışılıklı keyif alıp vermeye önem vermeleri ve uyumları da çok ama çok önemlidir. Fakat çift, "cinsel birleşmeyi bir an önce gerçekleştirelim diğerleri olsa da olur olmasa da olmaz" diye düşündüklerinde tedaviden ve çözümden uzaklaşmış olurlar. Vajinismusun cinsel terapi ile tedavisi; çifte birlikte bir sorunu çözebilme becerisi kazandırır. Çiftin sadece vajinal ilişkiye girmesini değil aynı zamanda sağlıklı bir cinselliğinin nasıl olduğunu deneyimletir, öğretir. Vajinismus sorunu yaşıyorsanız lütfen çift olarak cinsel terapi sürecine dahil olun ve ikinize ait önemli bir sorunu beraber çözmenin pozitif etkisini ilişkinize kazandırın.



