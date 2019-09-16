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SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir. 

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