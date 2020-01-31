SAĞANAK YAĞMUR VE FIRTINA GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.