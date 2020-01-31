ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Altın fiyatları yükseliyor... 31 Ocak Cuma haftanın son gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken gram altının fiyatı 303,12 liradan, çeyrek altın ise 495,61 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 31 Ocak güncel altın fiyatları...