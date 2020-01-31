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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Altında son durum...

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Altın fiyatları yükseliyor... 31 Ocak Cuma haftanın son gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken gram altının fiyatı 303,12 liradan, çeyrek altın ise 495,61 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 31 Ocak güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

302,90

303,12

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

302,22

302,29

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.573,38

1.573,64

ÇEYREK ALTIN FİYATI

484,64

495,61

YARIM ALTIN FİYATI

966,26

991,22

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.008,00

2.038,00

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