SAĞLIĞIMIZIN BEDELİ 8 TL!

Lefkoşa’da sağlık denetimleri vatandaşın sağlığının riske atıldığını gösteriyor. Yasalarla belirlenen cezalar yetersiz, sorumsuz bazı firmalar ise cezaların az olmasından yüz bularak vatandaşın sağlığı ile oynamayı sürdürüyor

SADECE 8 TL

LTB halk sağlığını tehlikeye atan şirketlere yaptığı denetimlerde caydırıcı para cezaları uygulayamıyor. Yasa ekiplere sabit para cezası olarak her bir suç için sadece 8 TL ceza kesme yetkisi veriyor. Belediyeler, “caydırıcı cezalar” için yeni tüzüklerin onayını bekliyor

DENETİM GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

LTB’nin yaptığı denetimler, halk sağlığının bazı firmalar tarafından göz ardı edildiğini ortaya koydu. Lefkoşa’da faaliyet gösteren birçok işletme, halk sağlığı açısından tehlike arz eden ürünleri piyasaya sürüyor ya da piyasaya sürmek üzereyken belediyenin denetimleri sonucu ortaya çıkarılıyor. LTB, isim isim deşifre ediyor

8 AYDA 2648 İŞYERİ DENETLENDİ

LTB Sağlık Şubesi ekipleri, 1 Ocak-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında toplam 2 bin 648 iş yerini denetlendi. Denetimler sonucu, 219 kez müsadere (el koyma) yapılırken 55 kez imha işlemi gerçekleştirildi. El konulup da imhası gerçekleşmeyen ürünler Lefkoşa Hayvan Barınağı’na bağışlandı

13 İŞ YERİNİN FAALİYETİ DURDURULDU

LTB Sağlık Şubesi ekipleri tarafından 1 Ocak-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılan denetimler neticesinde,faaliyetleri halk sağlığı açısından tehlike arz ettiği tespit edilen 13 iş yeri faaliyetten men edildi, 293 iş yerine ihbar yazısı yazıldı, 36 iş yerine ise kapatma yazısı yazıldı

Havadis