SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, hastanelerin tüm ihalelerinin, Haziran 2016 tarihinden bu yana oluşturulan teknik komiteler tarafından yürütülerek, bilirkişi heyetlerince denetlendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, hastanelerin güvenlik hizmeti ihalesiyle ilgili olarak basında asılsız iddialar yer aldığını belirterek, bunları cevaplamak ve gerçeği kamuoyu ile paylaşmak adına açıklama yapma gereği duyulduğunu ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı olarak tüm firmalara daha önceki ihalelerde olduğu gibi eşit mesafede olduğumuz bilgisini paylaşır, Merkezi İhale Komisyonu’nun almış olduğu karara itiraz merciin sosyal medya değil, Rekabet Kurulu olduğunu hatırlatırız” denildi.

Açıklamada, bakanlığın talebi üzerine, Merkezi İhale Komisyonu tarafından, hastanelerdeki güvenlik hizmetlerinin sağlanabilmesi adına Nisan 2017’de ikinci kez “Güvenlik İhalesi” ne çıkıldığını anımsatıldı.

İhalenin ilkinin Mart 2017’de açılarak, ihaleye katılan 5 firmanın Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nce ilan edildiğini, ancak firmaların yalnızca aylık asgari brüt ücret olan 2 milyon 333 bin 10 Tl’yi teklif ettiği ifade edilen açıklamada, firmaların kar, damga pulu ve benzeri masraflar ile personel kıyafet bedellerini bu ücretin üzerine yansıtmamaları nedeniyle Merkezi İhale Komisyonu tarafından ihalenin iptal edildiği anımsatıldı.

Bakanlığın bilahare, Merkezi İhale Komisyonu’nun uyarısı ile tekliflerde oluşabilecek eşitlik ihtimaline karşı, ihale dosyalarını revize ettiğini ve 20 Nisan tarihinde yazılı olarak Merkezi İhale Komisyonu’ndan 2. ihalenin duyurusunun yapılmasını talep ettiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“İhaleye katılan firmalardan bir tanesi MİK’ndan teklife yansıtılacak ek harcamalar hakkında detaylı bilgi talebinde bulunmuş MİK’de bu bilgilerin ihale sahibi Sağlık Bakanlığı’ndan alınması gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine Bakanlığımız, talepte bulunan firmaya gerekli detaylı bilgileri fakslamıştır. Ancak herhangi bir eşitsizliğe mahal vermemek adına bakanlığımız ihale dosyası alan tüm firmalara da bu bilgileri fakslamıştır.

İhaleye katılan Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd. bu bilgilerin kendilerine gönderilmediğini gerekçe göstererek itiraz etmiş ancak, bakanlığımız ilgili firmaya bilgilerin ulaştığına dair teyidi sözlü olarak almıştır.

İlgili firma bu sefer de, Merkezi İhale Komisyonu’nun açtığı ikinci ihalede ihale şartı olarak belirlenen brüt asgari personel ücreti olan 2 milyon 333 bin 10 Tl’ye yapılacak yaklaşık 25 Tl’lik maliyet artışını yalnız 1 kuruş olarak yapmış, keşif bedelinin altında kalan bu artış nedeniyle de Merkezi İhale Komisyonu’nca elenmiştir.”

Özel Güvenlik Limited’in ihaleden elenmesinde, Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir katkı veya etkisi olmadığı ve olamayacağı vurgulanan açıklamada, bu elemelerin tamamen Merkezi İhale Komisyonu tarafından yapıldığı ifade edildi.