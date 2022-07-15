Ne ateş ne de öksürük! Koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi şiddetli boğaz ağrısı
Ne ateş ne de öksürük! Koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi şiddetli boğaz ağrısı
Türkiye'de ve dünyada koronavirüs vakalarının yeniden yükselişe geçmesi panik yaratırken, yeniden maske ve mesafe uyarıları yapılmaya başlandı. Daha öncesinde en belirgin semptomu ateş ve öksürük olarak görülen koronavirüste şu anda yaygın olarak boğaz ağrısının kendisini gösterdiği belirtildi.
Koronavirüs başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde yeniden artış gösterdi. Virüsün yeniden artmaya başlamasında maske ve mesafe kurallarının gevşetilmesinin de etkisi olduğu belirtiliyor.
BOĞAZ AĞRISI YAŞADILAR
İngiltere'de 17 bin 500 koronavirüs hastası üzerinde yapılan bir çalışmada ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Doktorlar, hastalar üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda çoğunun boğaz ağrısı yaşadığını tespit etti. Koronavirüsün daha önceki yaygın belirtileri arasında ateş ve öksürük görülüyordu.
TAT KAYBI DAHA AZ
Doktorlar, salgının başında yüksek derecede seyreden koku ve tat kayıplarına da şu anda hastalarda daha az rastlandığını ifade etti.
DETAYLARA DA YER VERİLDİ
Araştırmanın sonucunda koronavirüsün daha sık rastlanan yeni belirtilerine de yer verildi. İlk 20'yi şu belirtiler aldı:
Boğaz ağrısı - yüzde 58 oranında rapor edildi
Tıkalı burun - yüzde 40
Balgamsız öksürük - yüzde 40
Burun akıntısı - yüzde 40
Balgamlı öksürük - yüzde 37
Kısık ses - yüzde 35
Hapşırma - yüzde 32
Yorgunluk - yüzde 27
Kas ağrıları/ağrıları - yüzde 25
Baş dönmesi, sersemlik - yüzde 18
Şişmiş boyun bezleri - yüzde 15
Göz ağrısı - yüzde 14
Değişen koku - yüzde 13
Göğüs ağrısı sıkışması - yüzde 13
Ateş - yüzde 13
Titreme veya titreme - yüzde 12
Nefes darlığı - yüzde 11
Kulak ağrısı - yüzde 11
Koku kaybı - yüzde 10.
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