Sağlıklı bir menopoz için bu uyarılara dikkat!

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kavak, “Düzenli egzersiz ile terleyin, bol su için, proteinden zengin beslenin” dedi.

Menopoz kavramının kelime anlamı olarak son adet görmek, tıbbi tanım olarak bir sene içerisinde hiç adet görmemek olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, menopoz döneminin önemini ve bu dönemi sağlıklı, kaliteli geçirmenin yollarını anlattı.

HORMON TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANIR?

Menopoz sürecini menopoz öncesi (premenopoz) ve menopoz sonrası (postmenopoz) olmak üzere iki gruba ayırdıklarını belirten Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, “Menopoz sonrası dönemde kadınlar adetten kesiliyor. Hormonal durumda total bir değişiklik oluyor. En önemli etkisi östrojenin vücutta düşmesi. Vücuda gençlik veren bu hormonun düşmesiyle bazı bulgular kendini gösteriyor. En önemli bulgular, sıcak basması, fenalık hissi, gece terlemeleri, depresyona eğilim, kendini huzursuz hissetme gibi şikayetleri. Bu şikayetler bazen çok şiddetli seyredebiliyor bu kadınlarda seçici olarak hormon tedavisi verilebiliyor. Hormon tedavisi meme kanseri riski olmayan, sigara içmeyen kadınlarda kontrollü olarak verilebiliyor. Ancak hasta 35-40 gibi çok erken yaşta menopoza girdiyse gençlik halini, kemik yapısını korumak, kolesterolünü düşük tutmak için senede bir kez mamografisini çektirerek kontrollü bir şekilde hormon tedavisi verilmelidir. Hiçbir şikayeti olmadan kişilere hormon tedavisini gerekli görmüyoruz” dedi.

KALİTELİ BİR MENOPOZ İÇİN BOL SU İÇİN SPOR YAPIN

Menopozda genetik yatkınlığın altını çizen Prof. Dr. Kavak, “Şaşırtıcı bir biçimde 30-35 yaşlarında menopoza girmiş bir hasta kitlesi de var. Eğer anneniz, anneanneniz, teyzeniz erken menopoza girmişse sizin erken menopoza girme şansınız daha yüksek. Ama onlarda geç menopoz varsa siz de geç menopoza gireceksiniz gibi genetik yatkınlık söz konusu. Menopoz bir hastalık değil, hayatın bir evresi. Menopoz sürecini sorunsuz ve kaliteli geçirmek isteyenlere düzenli egzersiz ve terlemeyi, su içmeyi, 14 saatlik açlıkları, proteinden zengin beslenmeyi ve sıcak basmalarına karşı da polenini öneriyoruz. Menopoz süresini ileriye atabilmek hiç olmazsa olması gereken yaşta olmasını sağlayabilmek için de bazı sağlık ve çevresel faktörlerde dikkatli davranılması gerekir. Kadınları sigara içmemeleri, çok ağır spor yapmamaları, dengeli ve çevresel faktörleri dikkate alarak beslenme programı izlemeleri önemli” uyarısında bulundu.

“30 YILI İYİ DEĞERLENDİRİN”

Menopoz yaşına ve uzayan insan ömrüne dikkat çeken Prof. Dr. Kavak sözlerini şöyle tamamladı:

“İnsan ömrü uzadı. Bundan yüz yıl önce dünyada ortalama ömür 55-60 arasındaydı. Şimdi istatistiklere baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada ortalama ömür kadınlarda 85 erkeklerde 80’lere kadar çıktı. Türkiye’de de erkeklerde 78, kadınlarda 82. Belki bundan 100 yıl sonra ortalama ömür 90- 95 olacak. İnsan ömrü uzadıkça dönemlerinde önemi ortaya çıkıyor yani menopoz sonraki dönemin önemi ortaya çıkıyor. Menopoz sonrası daha geçirilecek 30- 35 yıl var diyebiliriz. Bundan 100 yıl önce bu anlam ifade etmiyordu. Çünkü menopoza giren kadın ölüyordu. Ama şimdi menopoza giren bir kadın ortalama ömrüne bakacak olursak bir 30 yıl daha yaşayacak diyebiliriz. Bu 30 yılın nasıl geçirileceği çok önemli.”