SAĞLIKTA ALARM!

Çiğdem Aydın

Sağlık sorunlarının giderek arttığı ülkemizde özellikle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyatların, acil servise ve polikliniklere başvuranların sayısında patlama yaşanıyor.

Diyalog’un sorularını yanıtlayan Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, geçtiğimiz yıl içinde sadece Nalbantoğlu Hastanesi’nde 6 bin 46 ameliyat, bin 501 de anjiyo yapıldığını söyledi. Dizdarlı bir yıl içinde 247 bin 68 hastanın polikliniklerden, 105 bin 747 hastanın ise acilden hizmet aldığını belirtti.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’nın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

"Hekimlerimizin de sıkıntıları var"

Hekimlerimizin de sıkıntıları var, bu maaşlar ile mevcut standartlarını sürdürmeleri mümkün değildir. Tabi ki, alıştıkları hayattan da vazgeçmeleri çok kolay değil. Kamu Görevlileri Yasası’ndan dolayı (Göç Yasası diye tabir edilen) hastaneye yeni giren bir hekim 3 bin 200, 3 bin 400 TL maaşla işe başlıyor. Bu maaşla bir hekimin ömür boyu çalışmasını istemek abesle iştigaldir, çalışmaz. Bu sebepten de ciddi hekim açıkları olmaya başladı.

"Sorun kritik branşlarda hekim eksikliği"

Bu süreç içerisinde 10-12 hekim hastaneden ayrıldı. Sorun kritik branşlarda yaşanıyor olmasıdır. Örneğin kardiyologlardan ayrılan oldu, 1 çocuk nöroloğum ayrıldı ki zaten kendisi ülkede bu alanda tek. Bunlar insanları rahatsız ediyor, bizi de rahatsız ediyor. Çocuk nöroloğu yok, çocuk kardiyoloğu da yok, özele geçip orada çalışıyorlar. Bu gibi branşlara başvuran acil hastalarımızı mecburen onlara gönderiyoruz. Eğer çok çok sıkışırsak, onlar da faturalandırıyor biz ödüyoruz.

"Yasa geçti, Cumhurbaşkanı’nın onayını bekliyor"

Bunu bir şekilde çözmek için yeterli olduğu tartışılan bir yasa meclisten geçti. Cumhurbaşkanı’nın onayını bekliyor. Bazı doktorların itirazı var ama bir yerden de başlamak lazım, hiç olmazsa bir yerden başlanmalıdır.

"Ağustos ayında istifalar bekliyorum"

Ağustos ayında istifa bekliyorum, ayrılacak olanları bekliyorum. Bizim yaptığımız çalışmaya göre bizim hastanemizden 15 ile 25 arasında hekimin ayrılmasını bekliyorum. Kulak, burun, boğazdan, cerrahi, kardiyoloji, dahiliye ve çocuk bölümlerinden kopmalar olacak. Bazen doğru sistemi kurabilmek için küçülmek de gerekebilir. Önce bir küçülürsünüz ondan sonra sağlıklı büyürsünüz. Çünkü biz bu geçen sürecin içinde çok da sağlıklı büyümedik.

"Çocukları branşlar konusunda yönlendirmedik"

Tıp fakültelerinde o kadar çocuk okuyor. Şu anda bu çocukları biz branşlar konusunda yönlendirmedik. Hepsini kendi başlarına bıraktık onlar da gitti istedikleri uzmanlık alanını seçti. Oysa biraz telkinle geleceği şekillendirebilirdik. Bugün ihtiyacımız olan bir Acil Hekimimiz hiç yok. Adli Tabibimiz bir tane, onun en azından yetişmesini sağlayabilirdik.

"Bir yerden başlamazsak bataklığa saplanacağız"

Bir yerden başlamak lazım, başlamazsak bataklığa saplanıp orada kalırsınız. 1 Ağustos bataklıktır. 1 Ağustos’ta o bataklığa saplanacağız ve bu bataklıktan çıkmak için de bu tip planlamaları yapmaya ihtiyacımız var. Benim Başhekim olarak kendime göre aldığım bazı tedbirler vardır ama tabi ki bakanlığın diğer başka hastanelerde de alması gereken tedbirler var. 1 Ağustos tarihinde bir kriz bekliyorum. Tedbirlerini aldık almaya da devam ediyoruz vatandaşların mağdur olmaması için.

"Eylemler yıpratıcı"

Son dönemde yapılan eylemlere baktığımda yıpratıcı buluyorum. Burada bardak yarımdır doludur ya da boştur demek, sizin bakış açınızla alakalıdır. Eksiklikler vardır ama bu eksiklikleri kapatmak için da aşırı bir efor vardır. Sadece eksiklikleri söyleyip da yapılan işi küçümsemek çok doğru değildir. Açıkçası bu süreçte Serbest Çalışan Hekimlerle, Tıp İş ‘in arasındaki problemin değil hastaneye, genelde sağlık sektörüne büyük zarar verdiğini düşünüyorum.

Diyalog