ŞAHİN AKILLANMIYOR!

Türkiye’de sanal bet suçundan çıkış yasağı olan ve kardeşinin kimliği ile ülkeye giriş yapmak isteyen üniversite öğrencisi Abdülkadir Şahin aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Türkiye’de sanal bet suçundan dolayı çıkış yasağı bulunan zanlı Abdulkadir Şahin abisinin kimliği ile ülkemize giriş yapmak isterken tespit edildi. Güzelyurt’ta tespit edilen Şahin, önceki gün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne tespit edildi.

Şahin’in ülkede üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan Şahin, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının yargılanıncaya kadar KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı.

Çebi, zanlı Abdulkadir Şahin’in sanal betten dolayı Türkiye’de çıkış yasağı olduğu gerekçesiyle 14 Mart tarihinde Gaziantep Hava Limanı’ndan Ercan Havalimanı’nda abisi Salih Şahin’in adına düzenlenen TC nüfus cüzdanını görevli polise verip “başkasının kimliğine” bürünüp işlem yaptırarak “sahte davranışla” kayıt temin ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının 26 Mart tarihinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme şubesi ekiplerince alınan ihbar üzerine meydana çıkarılarak zanlının tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Çebi, zanlının gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini ve ülkemizde Lefke Avrupa üniversitesi hemşirelik fakültesinde 3. Sınıf öğrencisi olarak bulunduğunu belirtti.

Polis memuru Aytaç Çebi aktarmış olduğu olgular ışığında tahkikatın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Havadis