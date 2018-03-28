ÜLKESİNE İADE EDİLMEK İSTEDİĞİ İÇİN SUÇ İŞLEMİŞ!

Ülkeden ihraç edilmek için Girne’de iki ayrı büfeden hırsızlık yapan 23 yaşındaki Enes Selim Çolak 8 ay hapse mahkûm edilirken, Girne Ağır Ceza Heyeti ülkede işlenen ’Dükkân açma’ suçunun ciddiyetine dikkati çekti

Devrim DEMİR

ürkiye’de çocuk esirgeme kurumunda büyüyen ve arkadaşının tavsiyesi üzerine Aralık ayında işlemek maksadı ile KKTC’ye gelen Enes Selim Çolak, işsiz kalınca Ocak ayında iki ayrı büfeyi soydu.

Büfeden çaldıklarını satmak isterken yakalanan ve yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen Çolak, geçtiğimiz hafta Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Dükkân açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarını kabul etti.

Çolak, savunmasında yaptıklarından dolayı pişman olduğunu, çocuk yurdunda büyüdüğünü ülkesine iade edilmek için suçları işlediğini beyan etmişti.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı.

Savunması kararda etkili oldu

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, Enes Selim Çolak’ın suçları Ocak ayında işlediğini anımsattı.

Beyoğlu, ülkede son yıllarda ”Dükkân açma” suçunun uyuşturucu suçundan sonra en yaygın işlenen suçlardan olduğunu belirterek, mala karşı işlenen bu tür suçların toplum bireylerinin psikolojisini bozduğuna değindi.

Çolak’ın işlediği suçların ciddi hapislik suçları içerdiğine dikkati çeken Beyoğlu, ülkesine dönebilmek ihraç edilmek için bu suçu işlediği yönde savunma yapan Çolak’ın savunmasının kararda dikkate alındığını belirtti.

Beyoğlu, oy birliği ile alınan kararda Enes Selim Çolak’ın işlediği suçlardan 8 ay hapse mahkûm edildiğini açıkladı.

Havadis