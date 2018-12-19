SAHTE EMLAKÇI TUTUKLANDI!

Sahte Belge Düzenleme ve Sahtekarlıkla Para Temini

Kasım-Aralık ayları içerisinde, Lefkoşa’da, gerçekte Emlakcılar Birliğinde kaydı ve izni olmadığı halde kurduğu Heaven Island Exclusıve Real Estate isimli sahte emlak şirketi ile birçok kişiye, başkasına ait daireleri kiralamak suretiyle söz konusu şahıslardan sahtekarlıkla para temin eden A.U.Ş.(E-32) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.