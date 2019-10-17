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SAHTE EVRAK DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRME

SAHTE EVRAK DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRME

1 kişi tutuklandı!

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SAHTE EVRAK DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRME

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Ledra Palas Kara Giriş Kapısı’nda M.D. (E-28), daha önceden yurt dışından temin etmiş olduğu bir başkasına ait kimliği, GKRY’ye geçmek maksadıyla görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturması devam ediyor.

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