SAHTE EVRAK DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRME
1 kişi tutuklandı!
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SAHTE EVRAK DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRME
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Ledra Palas Kara Giriş Kapısı’nda M.D. (E-28), daha önceden yurt dışından temin etmiş olduğu bir başkasına ait kimliği, GKRY’ye geçmek maksadıyla görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.
Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturması devam ediyor.
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