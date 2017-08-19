‘SAHTE OLDUĞUNU BİLMEZDİM’

Teoman TURAN

Arkadaşına olan borcunu sahte para ile ödediği tespit edilerek tutuklanan zanlı Adem Yar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı üç gün süren tutukluluğun ardından dün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Adem Yar’ın 14 Ağustos tarihinde arkadaşı olan Orhan Öncel’e 2 bin TL borcuna karşılık olarak sahte 500 Euro verdiğini hatırlattı. Polis, zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını 3 gün poliste tutuklu kaldığını ifade ederek teminat talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı paranın sahte olduğunu bilmediğini beyan etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verirken söz hakkı alan zanlı paraların sahte olduğunu bilmediğini öne sürdü.

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