Bıçaklı kabus Avrupa'yı geziyor! Bu kez Rusya'da

Olayda biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Bu olay son 24 saatte Avrupa'da can alan ve terör şüphesi olan üçüncü bıçaklı saldırı.

Rusya'nın Surgut kentinde bir kişi bıçakla etraftaki insanlara saldırdı. Polis ana caddede bıçağını rastgele savurup biri ağır 8 kişiyi yaralayan saldırganı öldürdü.

Terör soruşturması başlatan Rusya Soruşturma Komitesi saldırının yerel saatle 11.20'de gerçekleştiğini duyurdu. Yaralılar hastanelere kaldırılırken güvenlik güçleri saldırganın kimliğini ve saldırının nedenini araştırmaya başladı.

Bu Avrupa'da son 24 saat içinde yaşanan, birden çok kişinin öldüğü veya yaralandığı, terör şüphesi bulunan üçüncü saldırı oldu.

FİNLANDİYA'DA TERÖR: İKİ ÖLÜ

Finlandiya'nın batısındaki Turku kentinin merkezinde bulunan Puutori Meydanı'nda dün akşam bir bıçaklı saldırgan en az iki kişiyi öldürüp aralarında İtalyan ve İsveçli turistlerin de bulunduğu sekiz kişiyi yaralamıştı.

Fas asıllı saldırganı bacağından vurarak yakalayan Fin polisi, olayın bir terör saldırısı olduğunu ve saldırganın muhtemel işbirlikçilerinin arandığını açıkladı.

ALMANYA'DA İKİ IRAKLI BIÇAKLANDI

Yine dün akşam saatlerinde Almanya'nın Wuppertal kentinde de 31 yaşındaki bir Iraklı bıçaklanarak öldürülmüş, bir başka Iraklı da yaralanmıştı.

Kaçan saldırganı hala arayan Alman güvenlik güçleri olayın terör ilintili olduğuna dair henüz bir ize rastlanmadığını söylüyorlar.

BARCELONA'DA DA FASLI SALDIRGAN

Bıçaklı saldırılar, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleşen ve 14 kişinin öldüğü terör saldırısından saatler sonra yaşandı.

Barcelona'da minibüsle yayaları ezen Fas asıllı teröristin, dünkü polis operasyonunda öldürülen beş saldırgandan biri olduğu açıklanmıştı.

İspanya'nın yanı sıra Finlandiya'da da yetkililer son haftalarda DEAŞ terörü konusunda uyarılmıştı.