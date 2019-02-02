SALDIRGANI BİLDİRENE 50 BİN LİRA ÖDÜL!

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; GIFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa’nın kardeşi ve Yeni Bakış Gazetesi’nin Spor Şefi Serkan Kısa dün saat 17.30 sularında Yeni Bakış gazetesi önünde silahlı saldırıya uğradı. Serkan Kısa ambulansla hastaneye kaldırıldı. Serkan Kısa'nın yapılan kontrolün ardından sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yaşanan saldırı sonucu GIFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, saldırıyı lanetle kınadıklarını belirterek saldırganı bildirene 50 BİN TL ödül verileceğini açılkladı.