'SANAL KUMAR'DAN 13 GÖZALTI!

Polis Basın subaylığı, 13 kişinin sanal kumar oynatma suçundan gözaltında alındığını bildirdi.

Polis açıklamasına göre, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde iki daireye yapılan operasyonda, internet üzerinden yasa dışı kumar ve bahis oynatan bazı sitelere call center ve finans hizmeti verildiği tespit edildi.

Operasyon kapsamında 20 adet dizüstü bilgisayar, 10 adet cep telefonu, sim kartları ile birçok banka kartı ve banka hesap cüzdanını emare olarak alan polis olayla ilgili ( B.S.A. (E-32),Ç.A. (E-29), Y.U. (E-32), B.L.Ç. (E-21), N.A. (E-41), K.B. (E-21), M.K. (E-35), H.Ü. (E-34), Y.B. (E-19), V.Ş. (E-32), Y.P. (E-28), T.T. (E-30) ve H.C.Y.’yi (E-26)) gözaltına aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yenidüzen

