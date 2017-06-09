SATAMADAN YAKALANDILAR!

Girne’de Garanti Teknoloji isimli iş yerinin camını taş ile kırarak 40 bin TL değerinde cep telefonu ve 2 bin 500 TL nakit parayı çaldığı tespit edilen 18 yaşındaki Servan Tarı ve suç ortağı İlhami Demirel yakalandı.

Devrim DEMİR

Girne’deki esnaf son günlerde ardı ardına yaşanan hırsızlık olaylarına karşı tedirgin. Çarşı içinde faaliyet gösteren Garanti Teknoloji isimli iş yerinin camlarını taş ile kıran Servan Tarı, İlhami Demirel’in gözetiminde soygun gerçekleştirdi.

Tarı, telefon dükkânından 40 bin TL değerinde muhtelif markalarda 32 adet cep telefonunu ve kasada bulunan 2 bin 500 TL nakit parayı çalarak Demirel birlikte kayıplara karıştı.

İş yeri kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıları aynı gün Lefkoşa’da tespit ederek gözaltına aldı.

Tarı, yapılan sorgulamada iş yerine girdiğini itiraf etti.

Tarı ve Demirel dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar hakkındaki soruşturmanın selameti açısından Tarı ve Demirel’in 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

İşletmeye de zarar verdi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin mahkemede verdiği ifadede zanlılar Servan Tarı ve İlhami Demirel’in “Dükkân açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlı Servan Tarı’nın Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Durmuş Poslu’nun yaptığı Garanti Teknoloji isimli iş yeri camlarını kırarak bin 200 TL zarara uğrattığını söyledi.

Cep telefonları bulundu

Soruşturmayı yürüten polis memuru, Tarı’nın Demirel’in gözetiminde söz konusu iş yerine saat 05.30 sıralarında girdiğini ve 32 adet cep telefonu ile kasada bulunan 2 bin 500 TL nakit parayı çalarak kayıplara karıştıklarını kaydetti.

İş yeri kamera kayıtları incelemesinde zanlı Servan Tarı’nın tespit edildiğini ve aynı gün Lefkoşa’da suç ortağı ile birlikte yakalandıklarını kaydeden Özmüezzin, çalıntı cep telefonlarını da ele geçirdiklerini söyledi.

Soruşturma devam ediyor

Polis, olayla ilgili soruşturmanın yeni başladığını ve aranan emarelerin olduğunu kaydetti. Özmüezzin, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Havadis