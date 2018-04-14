“SATMAK İÇİN GETİRDİM”

Güney Kıbrıs’tan aldığı 310 gram Hintkeneviri’ni arabasında KKTC’ye sokmak isterken Metehan Kara Giriş Kapısı’nda yakalanan Ekin Saraçoğlu ek tutukluluk süresinde polise gönüllü ifade verdi, suçlamaları kabul etti

Devrim DEMİR

Narkotik ekiplerinin 6 Nisan tarihinde, Metehan Kara Giriş Kapısı’nda düzenlediği operasyonda aracının bagaj kapısına zulalanmış 310 gram Hintkeneviri madde ile yakalanan Ekin Saraçoğlu ve Libyalı alıcılar aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Alınan ek tutukluluk süresinde polise gönüllü ifade veren Saraçoğlu, 310 gram Hintkeneviri’ni iki bin 100 Euro’ya aldığını 84 gramını zanlılar Mohamed El Khadem ve Adnan Rejeb M.A. Khadım’a 700 Dolar’a vereceğini itiraf etti.

Aleyhlerindeki soruşturma tamamlanan zanlılar, dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların yargılanıncaya kadadr yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmalarına karar verdi.

Reynar ayrıca, zanlı Saraçoğlu’nun KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL ve zanlılar Mohammed ve Adnan Khadem’in ise birer kefilin 20’şer Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Suçlarını itiraf ettiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Ali Gürkut, zanlıların 7 Aralık-7 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa ve Mağusa’da meydana gelen uyuşturucu madde Hintkeneviri “İthal” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Ali Gürkut, zanlı ekin Saraçoğlu’nun itirafı üzerine Libya’lı öğrencilerin Mağusa’da tespit edildiğini Mohamed El Khadem’ın polisi fark etmesi üzerine kaçmak istediği esnada makul güç kullanılarak tutuklandığını anımsattı.

Polis, Saraçoğlu’nun gönüllü ifade verdiğini ve uyuşturucuyu iki bin 100 Euro’ya Güney’den aldığını ve maddenin 84 gramını zanlılar Mohammed Khadem ile Adnan Khadem’in 700 dolar karşılığında vereceğini itiraf ettiğini kaydetti.

Zanlılar Mohamed El Khadem ve Adnan Rejeb M.A. Khadım’ın polise verdikleri ifadede Saraçoğlu’na Aralık ayında bin 200 TL para verip Güney’den KKTC’ye 15 gram Hintkeneviri getirtip aldıklarını itiraf ettiklerini ifade eden Gürkut, zanlıların suçlarını itiraf ettiklerini kaydetti.

Soruşturma tamamlandı

Gürkut, soruşturmanın tamamlandığını Saraçoğlu’nun KKTC vatandaşı olduğunu, Libyalı iki kişinin ise ülkede öğrenci statüsünde olduğunu belirterek davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

HAVADİS