Sayıştay'dan rapor: Milli Piyango çekilişleri güvenli değil

Milli Piyango İdaresi'ne ilişkin denetim raporunu Meclis'e sunan Sayıştay, 2012'den bu yana çekilişleri televizyondan canlı yayımlamayan Milli Piyango İdaresi'ni kusurlu buldu. Raporda, çekilişlerin şeffaf ve güvenilir olmadığı vurgulandı.

2018’de bakanlık ve belediyelerdeki usulsüz harcamaları ortaya çıkardığı için iktidarı titreten Sayıştay, son olarak milyonların umut bağladığı Milli Piyango’yla ilgili tespitlerde bulundu. Sayıştay raporunda, Milli Piyango ve şans oyunları çekilişlerinin 2012’den bu yana TV’den yayınlanmadığına dikkat çekildi. Merkezde yapılan halka açık çekilişleri yeterli bulmadı. Bu durum “Çekilişler şeffaf ve güvenilir değil” eleştirisine yol açtı...

Milli Piyango İdaresi'ne ilişkin denetim raporunu Meclis'e sunan Sayıştay, 2012'den bu yana çekilişleri televizyondan canlı yayımlamayan Milli Piyango İdaresi'ni kusurlu buldu.

Milli Piyango çekilişleri 2012'ye kadar, para karşılığı TRT'de yayınlanıyordu. Ancak, iki kurum arasında ödenecek para konusunda uzlaşmazlık çıkınca TRT, 6 yıldır MP çekilişlerini yayınlamıyor. O tarihten sonra MP çekilişleri, önce noter huzurunda ve halkın katılımıyla, ardından da, “www.millipiyango.gov.tr” adresi üzerinde canlı yayınla yapılmaya başlandı. Ancak Sayıştay 2017 raporunda, çekilişlerin TV'de yayınlanmamasının ‘güven' sorunu oluşturduğunu vurgulayarak, TRT'nin çekilişleri yayınlamaya bir an önce başlaması uyarısında bulundu.

CHP'Lİ SERTEL: TRT'NİN CANLI YAYINLAMASI GEREKİR

Konuyla ilgili Sözcü'den Veli Toprak'a konuşan TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Milletvekili Atilla Sertel, hem bilet hem de şans oyunlarında büyük ikramiyenin bazı ilçelere ‘isabet' ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Aslında Milli Piyango çekilişi televizyondan yayınlamak istiyor. Ancak TRT 4-5 katı fazla para talep ediyor. Sayıştay bile raporunda kuşku duyuyor, güven sorununa işaret ediyorsa vatandaş ne yapsın, ben niye kuşku duymamayım! Şeffaf ve açık değil. TRT'nin bunu canlı yayınlaması gerekir. İkisi de devlet kuruluşu, halkın sırtından geçiniyor.”

Kaynak: Cumhuriyet