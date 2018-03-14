ŞEBEKE İŞİ OLABİLİR!

Teknedeki konum bildiren GPS cihazını söküp Anamur’a gidip geldiği tespit edilen ve insan kaçakçılığı şüphesiyle tutuklanan Hasan Elbahta’nın suç ortakları aranıyor

Suna ERDEN

Girne’de kiraladığı tekne ile Anamur’a gidip geldiği ortaya çıkan ve insan kaçakçılığı şüphesiyle tutuklanan Hasan Elbahta hakkındaki soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili ifade veren tanıkların da yalan söylediğini tespit eden polisin mesele ile ilgili bir kişiyi daha aradığı belirtildi. Soruşturma sürerken zanlı dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Hasan Elbahta’nın KKTC’den kanunsuz giriş ve kanunsuz çıkış suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi.

Soruşturma sürüyor

Polis, zanlının 4 Mart 2018 tarihinde kiraladığı tekne ile Lapta bölgesinde Balıkçı Barınağı civarından KKTC karasularından izinsiz olarak çıkış yaptığını ve aynı gün geri gelerek izinsiz giriş yaptığını ifade etti. Zanlının 5 Mart tarihinde polise gelerek teknenin kayıp olduğuna dair bildirim yaptığını kaydeden polis, öncelikle tekneyi zanlıya kiralayan şahsa ulaşmaya çalıştıklarını ancak henüz bulamadıklarını kaydetti. Yapılan soruşturma sonucunda tekneyi bulduklarını belirten polis, tekne içerisinde 6 adet 20 litrelik benzin bidonları ile sökülmüş GPS cihazı bulduklarını ifade etti.

Üç gün daha tutuklu kalacak

Polis, Salih Güvenlik’ten yapılan araştırmada radar kayıtlarından teknenin Anamur kıyılarına girip geldiğinin tespit edildiğini açıkladı. GPS kablolarının yeniden bağlandığını ve oradaki kayıtlarda da teknenin Anamur’a gidip geldiğini gösterdiğini kaydeden polis, zanlıdan izahat istendiğinde balık avlamak için açıldığını ancak Anamur’a gitmediğini öne sürdüğünü söyledi. Polis, insan kaçakçılığından şüphelendiklerini, zanlının biri veya birilerini ülkeden götürüp veya ülkeye getirip getirmediğini araştıracaklarını açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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