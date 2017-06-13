ŞEKERE TUZ BİBER

Pelin YÜKSELAY

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle uçak şirketlerinin Ercan’a yönelik bilet fiyatları da astronomik rakamlara ulaştı.

Şeker Bayramı rezervasyonlarında en büyük yoğunluk İstanbul-Ercan hattında yaşanıyor. Bayram arifesinde İstanbul’a gitmek isteyenlerin, erken davranıp biletlerini bugünden almaları halinde en az 837 lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor.

Sadece 35 dakikalık Ercan-Adana uçuşu için ise arife gidiş, bayramın üçüncü günü dönüş bileti bin 160 liradan başlıyor.

İstanbul’a 24 Haziran Cumartesi (Arife günü) gidiş, 27 Haziran Salı (bayramın 3. günü) dönüş iki yetişkin olmak üzere Pegasus Havayolları’nda 837 TL. Bu rakam Türk Hava Yolları’nda 985 TL’ye, Atlas Jet’te ise 1.066 TL’ye yükseliyor…

“Çocukların karneleri iyi geldi, onlar da bu bayram İstanbul’u görsün” fikrinden yola çıkılması halinde, biletlere adeta mini bir servet ödemek zorunda kalınıyor. Aynı tarihler arasında iki yetişkin, iki de çocuk İstanbul’a seyahat edilmesi ve biletlerin bu günlerde alınması halinde Pegasus Hava Yolları’na 1735 TL, Türk Hava Yolları’na 1810 TL ödemek gerekiyor. Atlas Jet’in fiyatı 2.285 TL…

Antalya bin 171 TL’den başlayan fiyatlarla

Yaz tatillerinin vaz geçilmez adreslerinden biri olan Antalya’ya gitmek, İstanbul’dan ne yazık ki daha zor! Antalya’ya gerçekleştirilen sefer sayılarının azlığı ve bölgenin bayramda çok tercih edilmesi fiyatları adeta ‘arşa’ çıkarmış durumda!

Atlas Jet’in Arife günü Ercan’dan Antalya’ya seferi bulunmuyor. Bu durumda Pegasus Havayolları Arife günü Antalya’ya seyahat etmek için tek şans!

Bayramı Antalya’da geçirmek için 24 Haziran Cumartesi (Arife günü) gidiş, 27 Haziran Salı (bayramın 3. günü) dönüş iki yetişkin olmak üzere Pegasus Havayolları’na 1.171 TL ödemelisiniz. 2 Yetişkine iki de çocuk eklenince bu fiyat 2.305 TL’ye çıkıyor.

İzmir de ateş pahası

Ege’nin incisi İzmir’e gitmek için de cüzdanınızı boşaltmak zorundasınız. Bayramı İzmir’de geçirmek için iki yetişkin olmak üzere Pegasus’a 1.517 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Atlas Jet’te bu fiyat 1.720 TL’ye yükseliyor. Bunun yanında iki yetişkin-iki çocuk Pegasus’ta 2.881 TL’ye, Atlas Jet’te ise 2.910 TL’ye denk geliyor. Tabii bu fiyatlar, biletlerini bugünlerde alan vatandaşlar için geçerli! Biliniyor ki zaman daraldık sonra, uçak bilet fiyatları da artış gösterecektir.

35 dakikalık uçuş, 1160 TL’den başlayan fiyatlarla

Uçuş süresi toplamda 35 dakika olan Ercan-Adana seferleri de bayramda cep yakıyor. Bora Jet’in faaliyetlerini durdurma kararının ardından bu destinasyona seyahat eden sadece iki havayolu firması kalmış olması, fiyatları inanılmaz derecede yükseltmiş durumda.

Bayram tatilini Adana’da eşiniz ya da sevgilinizle geçirmek istiyorsanız, Pegasus Havayolları’na 1.017 TL, Atlas Jet’e 1.160 TL ödeyeceksiniz. “Seyahatimize çocuklarımız da katılsın istiyoruz” derseniz bu fiyatlar Pegasus’ta 1.977 TL, Atlas Jet’te ise 2.086 TL’ye yükseliyor.

Uçuş süresinin 35 dakika olduğunu göz önüne aldığımızda, bilet fiyatlarının oldukça yüksek olduğu göze çarpıyor.

Ankara da cep yakıyor

“Ankara’ya yazda çok talep olmaz, bilet fiyatları ucuz olur” diye düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Ankara’ya bayramda iki kişi gidiş dönüş bilet fiyatları, Pegasus Havayolları ile 1.037 TL, Türk Hava Yolları’nın Anadolu Jet şirketi ile 1.345 TL. “Çocuklarım Anıtkabir’i görsün” fikrinden yola çıkarsanız, 50 dakikalık uçuş için mini bir servet ödemeyi göze alacaksınız! Bayram’da 2 Yetişkin-2 çocuk Pegasus’la 2.021 TL, Anadolu Jet ile 2.378 TL.

Bodrum, Bodrum olalı...Apple-tab-span" style="white-space:pre">

Yaz aylarının en sevilen ve en uğrak tatil beldelerinden biri olan Bodrum’a ne yazık ki ülkemizden direkt uçuş bulunuyor. Bayramı Bodrum’da geçirmek istiyorsanız, iki kişi, İstanbul aktarmalı Türk Hava Yolları’na 1.539 TL, Pegasus’a ise 1.751 TL ödemelisiniz...

Atina, Larnaka’dan 793 TL, THY ile 957 Euro

Larnaka’dan Avrupa ülkelerine bilet fiyatlarının ne kadar uygun olduğunu bilmeyen yok. Tek bir örnekle bu durumu açıklamak ise yeterli. Bayramı iki yetişkin Yunanistan’ın başkenti Atina’da geçirmek istiyorsanız ve İstanbul aktarmalı gidecekseniz, Türk Hava Yolları’na tamı tamına 957 Euro ödemek zorundasınız. Aynı tarihlerde Aegean Airlanes ile Larnaka üzerinden Atina’ya gitmeye kalkarsanız ödeyeceğiniz rakam ise sadece 793 TL.

Avrupa’dan turist gelmiyor

Avrupa ülkelerinden ülkemize turist getirmek için birçok tanıtım etkinliğine katılan ülkemiz Turizm Bakanlığı, turist getirmekte en önemli unsur olan uçak bilet fiyatlarına en küçük bir müdahalede bulunamıyor. Hal böyle olunca, ülkemize gelen turist sayısı, önemli artışlar gösteremiyor.

Türkiyeli vatandaşlar, bayramda ailelerini ziyarete gidemiyor

Bunun yanında ülkemizde yaşayan Türkiyeli vatandaşlar da yurt dışına ailelerini ziyarete gidemiyor. Son zamanlarda sosyal medya hesaplarından bu fiyatlarına tepkilerini dile getiren vatandaşlar, 35 dakikalık bir Adana uçuşu için 1.000 TL bilet parası talep edilmesini, ‘uçağı mı satın alıyoruz?’ diyerek karşılıyor.

Larnaka’ya artan talep kızdırmasın

Kıbrıs pasaportu olan vatandaşlar, bu fiyatlar karşısında Türkiye’ye gitmekten vazgeçerken, Larnaka üzerinden Avrupa’ya gitmeye yöneliyor. Aynı zamanda Avrupa’dan KKTC’ye gelecek olan bir turist de bu fiyatları görünce, bunun yarı fiyatına, üstelik aktarmasız, Güney Kıbrıs’a uçmayı tercih ediyor.

Her ay yeni bir rekor

Güney Kıbrıs turizm alanında 2017 yılında her ay neredeyse yeni bir rekora imza atıyor. 18 Mayıs tarihli Alithia gazetesi, geçen yılın Nisan ayına kıyasla bu yıl, Güney Kıbrıs’a gelen turist sayısında yüzde 26,9 oranında artış kaydedildiğini yazmıştı! Güney Kıbrıs turizm konusunda rekordan rekora koşarken, KKTC bilet fiyatlarından dolayı olduğu yerde saymaya devam ediyor.

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