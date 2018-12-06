SEL SULARINA KAPILIP HAYATINI KAYBETTİ!

Ciglos’ta sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Lefkoşa Girne anayolunun Ciglos mevkiinde dün gece sel sularına kapıldığı düşünülen 1 erkek şahıs hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, şahsın, itfaiye ekipklerince bu sabah Ciklos mevkiinde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.