SEL SULARINA KAPILIP HAYATINI KAYBETTİ!
Ciklos'ta korkunç olay!
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Ciglos’ta sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.
Lefkoşa Girne anayolunun Ciglos mevkiinde dün gece sel sularına kapıldığı düşünülen 1 erkek şahıs hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, şahsın, itfaiye ekipklerince bu sabah Ciklos mevkiinde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduğu belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Ciglos, sel sularına kapılma, 1 ölü
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