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SEL SULARINA KAPILIP HAYATINI KAYBETTİ!

SEL SULARINA KAPILIP HAYATINI KAYBETTİ!

Ciklos'ta korkunç olay!

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Ciglos’ta sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Lefkoşa Girne anayolunun Ciglos mevkiinde dün gece sel sularına kapıldığı düşünülen 1 erkek şahıs hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, şahsın, itfaiye ekipklerince bu sabah Ciklos mevkiinde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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