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TRAFİĞE AÇIK VE KAPALI YOLLAR

TRAFİĞE AÇIK VE KAPALI YOLLAR

Trafiğe açık ve kapalı yollar :

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Trafiğe açık ve kapalı yollar :

Lefkoşa- Girne Anayolu trafiğe açık

Dikmen’e gidiş ve gelişler açık

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu; Guzelyurt’tan gelişler Yılmazköy üzerinden veriliyor. Yolda taşkın nedeniyle su birikintisi mevcut.

Kalecik- Tuzluca kavşakları yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kalecik köyü içinden veriliyor.

Sürücülerin, olası toprak ve taş kaymalarını göz önünde bulundurarak ayrıca su birkintileri içerinden geçerken yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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