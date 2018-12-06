TRAFİĞE AÇIK VE KAPALI YOLLAR
Trafiğe açık ve kapalı yollar :
A+A-
Trafiğe açık ve kapalı yollar :
Lefkoşa- Girne Anayolu trafiğe açık
Dikmen’e gidiş ve gelişler açık
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu; Guzelyurt’tan gelişler Yılmazköy üzerinden veriliyor. Yolda taşkın nedeniyle su birikintisi mevcut.
Kalecik- Tuzluca kavşakları yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kalecik köyü içinden veriliyor.
Sürücülerin, olası toprak ve taş kaymalarını göz önünde bulundurarak ayrıca su birkintileri içerinden geçerken yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
Etiketler : sağanak yağış, KKTC, trafiğe kapalı yollar
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.