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SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİLİ OLACAK!

SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİLİ OLACAK!

Hava durumu...

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altınsa kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. 
Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

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