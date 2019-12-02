SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİLİ OLACAK!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altınsa kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.