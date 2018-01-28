SEVENLERİ PERİŞAN
24 yaşındaki Hakan Alır’ın cansız bedeni misafirliğe gittiği ablasının evinin ambarında bulundu
A+A-
Onur ULAĞ
Lefkoşa-Hamitköy bölgesinde annesiyle yaşayan 24 yaşındaki Hakan Alır, önceki gün misafir olarak gittiği ablasının Demirhan’a bağlı Beyköy’deki evinin ambarında ölü olarak bulundu. Polis açıklamasına göre; dün saat 17.30 sıralarında eniştesine ait ambarda asılı olarak bulun Alır’ın cesedi Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtilirken, Alır’ın cesedine bugün otopsi yapılacağı kaydedildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.