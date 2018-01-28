SEVENLERİ PERİŞAN

Onur ULAĞ

Lefkoşa-Hamitköy bölgesinde annesiyle yaşayan 24 yaşındaki Hakan Alır, önceki gün misafir olarak gittiği ablasının Demirhan’a bağlı Beyköy’deki evinin ambarında ölü olarak bulundu. Polis açıklamasına göre; dün saat 17.30 sıralarında eniştesine ait ambarda asılı olarak bulun Alır’ın cesedi Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtilirken, Alır’ın cesedine bugün otopsi yapılacağı kaydedildi.