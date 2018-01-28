UÇUŞLAR ARTARSA FİYATLAR DÜŞER

Ali CANSU

KKTC’ye uçuş gerçekleştiren hava yollarının uçak bileti fiyatlarının yüksek olmasının arz-talep ilişkisinden kaynaklandığı belirtildi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) ve Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KTSAB) başkanları, uçak seferleri artırılarak veya başka uçak şirketlerinin adaya sefer yapmaları sağlanarak bu sorunun aşılabileceğini söyledi.

Hava ulaşımında denge unsuru olan Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın kapatılmasının ardından yükselişe geçen uçak bileti fiyatları nedeniyle vatandaşlar, öğrenciler, ticaret adamları, sağlık sorunu yaşayanlar, zaman zaman yüksek meblağlar ödeyerek ulaşımını sağlamak zorunda kalıyor.

KTOB Başkanı Fethi Boğaç, talebin yüksek ve arzın yeterli olmamasından dolayı biletlerin yüksek rakamlara ulaştığına dikkat çekerek uçuşların artması ile bilet fiyatlarının aşağıya düşeceğini belirtti.

KTSAB Başkanı Erkan Kilim ise “Devletler, hava yolu işletmeciliği yapmaz ancak bir özel iştirak ile hava yolu kurulması için öncülük yapar. Bu da fiyatı dengeler” dedi. Yılların turizmcisi Aziz Kent’in Türkiye-Kıbrıs arasında sürekli uçacak olan ‘shuttle uçak’ konmasının zamanının gediğini söyleyen Kilim, bunun yapılması halinde uçakların boş kalmayacağını da vurguladı.

Boğaç: Başka şirketlerin de KKTC’ye uçması sağlanmalı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Fethi Boğaç, uçak bilet fiyatlarının yüksek olmasının turizme ciddi zarar verdiğini söyledi.

Casinoların uçak şirketlerinden yıllık bilet almaması halinde, uçakların koltuk sıkıntısı yaşayacağına dikkat çeken Boğaç, fiyatların dünya literatüründe, arz-talep ilişkisine göre direk alıştan satışa, satıcıdan alıcıya direk gittiği için sistemin böyle işlediğini belirtti.

Başka şirketlerin de KKTC’ye uçmaya cesaretlendirilmesini arzuladıklarını dile getiren Boğaç, böylelikle daha çok firmanın ülkemize uçarak arzın artmasını istediklerini söyledi.

“Talep yüksek, arzın yeterli olmaması fiyatları yükseltir”

Talebin yüksek ve arzın yeterli olmamasından dolayı biletlerin yüksek rakamlara ulaştığına dikkat çeken Boğaç, “Uçak ilk 20 koltuğunu uygun, 30 koltuğunu biraz daha pahalı fiyata verir. Son kalan koltukları ise en üst fiyata satar. Biz bunları tasvip etmiyoruz ama dünyadaki satış politikası böyledir” dedi.

“2 bin TL’ye bilet alındı ise bütün uçak biletlerinin de 2 bin TL olduğu gibi göstermek de doğru değildir” diyen Boğaç, uçuşların artması ile bilet fiyatlarının aşağıya düşeceğini belirtti.

Bilet fiyatlarının düşmesi için uçaklara teşvik de verilmesi gerektiğini anımsatan Boğaç, bilet fiyatlarının düşürülmesi ile ülkeye daha fazla yolcu gelebileceğine dikkat çekti. Turizmin üç aşamalı olduğunu anlatan Boğaç, iyi tanıtım, uygun fiyata insanların adamıza getirilmesi ve ağırlamak olduğunu kaydederek, “Ağırlama aşamasında tamamız. Çevre, ulaşım ve tanıtım konularında sıkıntılarımız var. Bunların üzerine gidip bunu çözmek lazımdır” dedi.

Bilet satışları konusunda haksız bir rekabet olması halinde buna mahkemenin karar vereceğini dile getiren Boğaç, böyle bir haksız rekabeti tasvip etmediklerini, düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Kilim: Vergiler düşürülmeli

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim, biletlerin yüksekliği nedeniyle ülkemize uçuç gerçekleştiren hava yollarından sefer artırmalarını talep ettiklerini söyledi.

Fiyatların gerçekten çok yüksek olduğunu kaydeden Kilim, ülkemize uçuş gerçekleştiren THY, Pegasus ve Atlas Global’in kaldığını ancak Atatürk Havalimanı’na giden sadece THY ve Atlas Global olduğuna dikkat çekerek, Atlas Glaobal’in seferlerini çoğaltması gerektiğini belirtti.

Londra’daki WTM Dünya Turizm Fuarı’nda THY yetkilileriyle görüştüklerinde sefer artırımına gideceklerini söylediklerini anımsatan Kilim, ancak bugüne kadar bir şey yapılmadığını, büyük ihtimalle haziran ayında sefer artırımının yapılacağını kaydetti.

Ercan Havalimanı’nın vergilerinin İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nın vergilerinden daha yüksek olduğunu kaydeden Kilim, bunun da sorun olduğunu söyledi.

Devletin, Ercan’daki havalimanı vergilerini düşürmesi gerektiğini söyleyen Kilim, fiyat dengelemek için başka hava yolu kurulması için bir öncülük yapabileceğine de dikkat çekti.

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