SEYİR HALİNDE ARIZALANAN TIR KAZAYA NEDEN OLDU

Duygu ALAN

Turunçlu – Aslanköy yolu arasında dün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Bir kamyon, TIR araç ve salon aracın karıştığı kaza sonucu, salon araç sürücüsü K.K hafif yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre, Turunçlu’dan Aslanköy istikametine sol şerit içerisinde seyretmekte olan LC109 plakalı TIR aracın hava borusu patlayınca tekerleri kilitlendi.

TIR aracın hemen arkasında seyretmekte olan LR144 plakalı kamyon sürücüsü aracı ile TIR araca çarpmamak için direksiyonu sağ tarafa kırdı, ancak sol dikiz aynası ile TIR aracın dorsesine çarparak sağ şeride geçti.

Kamyonun hemen arkasında seyreden ve o esnada TIR aracı geçmeye çalışan salon araç sürücüsü ise yönetimindeki MB481 plakalı aracın sol ön kısmı ile LR144 plakalı kamyonun sağ orta kısmına çarptı.

Kaza sonucu MB481 plakalı salon araç sürücüsü K.K hafif yaralandı. K.K götürüldüğü hastanede müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Havadis