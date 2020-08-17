Sıcak duşta uzun süre kalmak yalnızlık belirtisi mi?

Günlük alışkanlıklarımız karakterimiz ve yaşam tarzımız hakkında ipuçları veriyor. Duş almak gibi sıradan bir şey bile, aslında bir ipucu... Uzun uzun duş almanın sebebi temiz olmak ya da stresi atıp gevşemek olabilir. Ancak Yale Üniversitesi ve ABD Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'nin araştırmaları ortaya başka bir iddia atıyor: Yalnızlık.

Yalnızlık ve duş kavramlarını bağdaştırmak zor olsa da araştırmacıların bu konuda ciddi bulguları var.

Araştırmayı yapan kurumların saygınlığı da insanı düşünmeye itiyor.

Duşa son girdiğiniz anı hatırlayın. Buğularla dolu ve uzun muydu, yoksa çok zaman harcamadan girip çıktınız mı?

Bu sorunun cevabı gizli ihtiyaçlarınızdan birini ortaya çıkarabilir. Yale ve UBBM araştırmacıları bunu yalnızlığa işaret olarak görüyor.

Araştırmanın ilk adımında 18-45 yaş arasındaki 51 kişi vardı. Günlük alışkanlıklarıyla ilgili bir anket doldurdular ve ne kadar yalnız hissettiklerini işaretlediler. Ankette banyo rutiniyle ilgili 3 soru yer aldı, banyo yapma sıklığı, banyo yapma süresi ve suyun sıcaklığı.

Sonuçlara göre yalnız hissedenler diğerlerine göre yüzde 23 daha çok duş alıyor.

Yalnızlığın duş süresi ve su sıcaklığını da etkilediği görüldü.

Sıcak su ile temas etmek, duşta eşlik edecek birinin yokluğunu kısmen gideriyor ve yalnızlık hissini azaltıyormuş.

İlk adımın sonuçları araştırmacıların teorisini doğrulasa da yetkililer, bu testi daha yaşlı bir insan grubuna yapmak istedi.

Yaş aralığını 19-65 olarak değiştirip 41 kişiye uyguladılar. Sonuçlar, duş alma sıklığı ve yalnızlık arasında net bir bağ olmaması dışında büyük ölçüde aynıydı. Bu farkı da yaşlı insanların gençlere nazaran rutin alışlanlıklara sahip olma eğilimlerinin fazla olmasına bağladılar.

Kısacası "yaşlı insanlar sosyalleşme ve toplumsal sıcaklık ihtiyacını yine duştaki sıcaklık ve artan süreyle karşılamaktadır" sonucuna varıldı.

Uzun ve sıcak bir duşun iyi geleceğine inandığınız oluyor mu?

Yoksa bunu yalnızlık çekerken daha mı çok düşünüyorsunuz?

O halde bu araştırmayı dikkate almanızda fayda var...

Kaynak: Molatik-Milliyet