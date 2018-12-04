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ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR DİPKARPAZ'I DA ETKİLEDİ!

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR DİPKARPAZ'I DA ETKİLEDİ!

Şiddetli yağışlar Dipkarpaz bölgesini de etkiledi

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Ülkemizde dün akşam başlayan şiddetli yağışlar Dipkarpaz bölgesini de etkiledi.

BRT muhabirinin edindiği biglye göre, şiddetli yağışlar nedeniyle Dipkarpaz’da bir evi su basarken, 2-3 yerde de set duvarı yıkıldı.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Kaleburnu ve Dipkarpaz’da hasar tesbiti için incelemelerde bulundu.

Bu arada Dipkarpaz Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Köyümüzde Meydana Gelen Yoğun Yağış Sonrası, Başkan, İdare Amiri ve Sorumlu Çavuş Yerinde İncelemelerde Bulun. Yaşanacak Herhangi Bir Aksi Durumda Bize Ulaşınız”.

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