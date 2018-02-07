ŞİMDİ DE 1 MİLYON 300 BİN TL KAYIP!

Paşaköy Köy Kalkınma Kooperatifi’nde yaşandığı iddia edilen ve 2 milyon TL’nin hasıraltı edilmesi olayının üzerinden aylar geçmesinin ardından, şimdi de üreticilerden toplanan 1 milyon TL’nin akıbeti merak ediliyor.

Özlem ÇİMENDAL

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Paşaköy Köy Kalkınma Kooperatifi’nde yaşandığı iddia edilen usulsüzlükler üzerine başlatılan soruşturmanın durdurulduğunu dile getiren mağdur Paşaköylüler, gözünü yolsuzluklarla mücadele etme söylemleri ile iktidara gelen yeni hükümetin atacağı adıma çevirdi.

2 milyon TL’nin hasıraltı edildiği iddia edilmişti

Daha önce de defalarca gazetemize ulaşarak önceki yönetim zamanında devredilen yaklaşık 2 milyon TL’lik paranın kooperatifte hasıraltı edildiğini savunan Paşaköy sakinleri, maaşlarının da kooperatif tarafından eksik ödendiğini iddia etmişti. Yine kooperatiften eşe dosta faizsiz şekilde para verildiğini savunan köy sakinleri, kaybolan tutarların hesabının sorulması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Maaşlar arapsaçına döndü

Emekli olan ve parasının hesabını tutamayan bazı Paşaköylülerin, maaşlarında kesintiye gidildiğinin de ileri sürüldüğü olayda, Paşaköy Kalkındırma Kooperatifi’nin battığı savunulmuştu.

Soruşturma başlatılmıştı

Olayların kamuoyunun gündemine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ifade eden Paşaköylüler, soruşturmanın bir süre sonra durduğunu ve olayın üzerinin yine kapatılmaya çalışıldığını iddia etti.

Başmukayyit istifa etti

Soruşturma süresi boyunca birçok şaibeli işlemin ortaya çıktığına da dikkat çekilerek, Başmukayyit’in de soruşturma kapsamında gelen baskılara dayanamayarak istifa ettiği de iddia edilerek, UBP-DP hükümet dönemindeki etkili isimlerin araya girmesi ile olayın kapatılmaya çalışıldığı da savunuldu.

“Üreticiden toplanan gübre ve arpa paraları kooperatif levazımına yatırılmadı”

Son yaşanan olayda ise, Paşaköy Kooperatifi tarafından merkez Kooperatif levazımına yatırılması gereken 1 milyon 300 TL’lik gübre ve tohumluk arpa tutarının köylülerden toplanmasına rağmen, levazım bölümüne yatırılmadığını iddia eden bazı Paşaköylü üreticiler, bu paranın da ortadan kaybolduğunu savundu.

Üreticiler sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçmiş hükümet döneminde Hüseyin Özgürgün’e de intikal eden olayda Başmukayyit de baskılara dayanamayarak istifa etti. Şimdi de üreticiden toplanan ve Kooperatif levazımına yatırılması gereken gübre ve tohumluk arpa paraları yatırılmadı.”

“Şimdi de 1 milyon 300 TL ortadan kayboldu”

Paşaköy Kooperatifi tarafından Merkez Kooperatif levazımına yatırılması gereken 1 milyon 300 TL’lik gübre ve tohumluk arpa tutarının köylülerden toplanmasına rağmen levazım bölümüne yatırılmadığını iddia eden bazı Paşaköylü üreticiler, paranın ortadan kaybolduğunu savundu.

Soruşturma ve davalık durumlara rağmen şaibeli olaylar devam ediyor

Bazı üreticilerin de gübre ve tohumluk arpa paralarını ödemelerine rağmen kooperatif tarafından borçlu çıkarıldığını da savunan Paşaköylüler, kooperatifteki usulsüzlüklerin soruşturma ve davalık olma durumlarına rağmen devam ettiğini iddia ederek, eleştiride bulundular.

“Taksitlendirme istendi, ödenemeyeceği söylendi”

Akıbeti bilinmeyen 1 milyon 300 TL’lik gübre ve arpalık yem paralarının mahkemelik olmaması için bazı siyasilerin girişimleri ile taksitlendirme yoluna gidildiğini de savunan Paşaköylüler, bunun da ödenemeyeceği sonucunun ortaya çıktığını iddia ettiler.

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