SIRAYLA TECAVÜZ!

14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tecavüzde bulunmakla suçlanan Gökhan Yoldaş ile Murat Kasım Panoğlu cezaevine gönderildi, resepsiyon görevlisi Hansel Olkar tecavüze yardımcı olmakla suçlandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa 10 Şubat 2018 tarihinde önce piknik alanında ardından bir otel odasında 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettikleri gerekçesiyle tutuklu bulunan 25 yaşındaki Gökhan Yoldaş ile 19 yaşındaki Murat Kasım Panoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün “16 yaşındaki küçük çocuğa cinsel tecavüz, 16 yaşındaki küçük çocukların cinsel istismarı ve 16 yaşından küçük kız çocuğunu alıkoymak” suçlarından teminata bağlanmak üzere Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tecavüz olayıyla ilgili tutuklu yargı kararı verdi.

Öte yandan tecavüz olayının gerçekleştiği otelde resepsiyon görevlisi olan Hansel Olkar, “Kontrolündeki binada 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüze müsaade etme” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Olkar, teminatla serbest

Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Çebi olayla ilgili mahkemeye bilgileri aktardı.

Çebi, zanlının “Kontrolünde bulunan binada, 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüze müsaade” ettiğini söyledi. Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Çebi, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Yargıç Gökhan Asafoğlu, zanlının itham edildiği suçun 4 yıla kadar hapislik öngören ciddi bir suç olduğuna vurgu yaparak, bir kefilin 50 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imza etmesi ve zanlının haftada bir gün en yakın polis karakoluna ıspat-ı vücutta bulunması şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Sırayla tecavüz

Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Çebi, zanlıların “16 yaşındaki küçük çocuğa cinsel tecavüz, 16 yaşındaki küçük çocukların cinsel istismarı ve 16 yaşından küçük kız çocuğunu alıkoymak” suçlarından dolayı tutuklu olduklarını söyledi. Zanlıların, 10 Şubat 2018 tarihinde 01.00 ile 04.00 saatleri arasında 14 yaşındaki A.N.D. isimli kız çocuğunu araçlarına alarak Bedi’s Piknik Alanı’na götürdüklerini anlatan Çebi, zanlı Gökhan Yoldaş’ın, burada küçük kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Bedi’s Piknik Alanı’ndan sonra zanlıların küçük kız çocuğunu Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otele götürdüklerini belirten Çebi, burada önce zanlı Gökhan Yoldaş’ın ardından ise zanlı Murat Kasım Panoğlu’nun küçük kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiğini ifade etti. Kızın ailesinin şikâyeti üzerine zanlıların tutuklandıklarını kaydeden Çebi, zanlıların gönüllü ifade vererek küçük kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiklerini kabul ettiklerini aktardı.

Serbest kalırlarsa kaçabilirler

Soruşturmanın tamamlandığını belirten Çebi, zanlıların aleyhindeki ithamların da ciddiyetine vurgu yaparak, serbest kalmaları halinde yargıdan kaçma ihtimalleri olduğunu kaydetti. Çebi, zanlıların davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Zanlıların avukatları cezaevi talebine itiraz etmezken, zanlı Gökhan Yoldaş’ın avukatı Fehmi Altunç, müvekkilinden alınan ifadenin vaatlerle alındığını, ifadenin gönüllü olmadığını savundu. Zanlı Panoğlu’nun avukatı İbrahim Demirtaş ise müvekkilinin kimlik yaşının 19 olduğunu, ancak gerçekte müvekkilinin 2000 yılı doğumlu yani 17 yaşında olduğunu iddia etti.

Yetmiş gün içerisinde yargılanacaklar

Huzurundaki şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlılar aleyhindeki ithamların ciddiyetine vurgu yaparak, ileride yargılanmalarını temin edebilmek amacı ile davaları görüşülünceye kadar 70 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

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