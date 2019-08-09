Şişkinlikler ameliyat gerektirebilir!

Tümör olarak sınıflandırılsalar da, genellikle zararsız olan lipoma neyin sebep olduğu kesin değildir. Genellikle orta yaşlı kadın ve erkeklerde görülen lipom genetik olabilir. Boyun, omuzlar, sırt, karın, baldır, kollar ve bacaklarda ortaya çıkan lipom (yağ bezesi) hakkında merak edilenler haberimizde… Lipom nasıl geçer?

Genetik yatkınlık, cildin darbe alması, metabolik hastalıklar, sağlıksız beslenme, ileri yaş, karaciğer hastalıkları ve obezite gibi nedenlerle ortaya çıkan Lipom nasıl geçer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

LİPOM (YAĞ BEZESİ) HAKKINDA

Bir lipom, cildinizin altında yavaşça gelişen bir yağ dokusu büyümesidir. Her yaştan insan lipom geliştirebilir, ancak çocuklar nadiren onları geliştirir. Vücudun herhangi bir yerinde bir lipom oluşabilir, ancak lipom genellikle şu bölgelerde görülür:

– Boyun

– Omuzlar

– Sırt

– Karın bölgesi

– Kollar

– Bacaklar

Bir lipom kanser değildir ve genellikle zararsızdır. Tedavi genellikle gerekli değildir, ancak lipom sizi rahatsız ediyorsa, ağrılıysa veya büyüyorsa, çıkarılmasını isteyebilirsiniz.

LİPOM NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Bir lipom nadiren ciddi bir tıbbi durumdur. Fakat vücudunuzun herhangi bir yerinde bir şişlik veya şişlik fark ederseniz, bunu doktorunuz tarafından kontrol ettirin. Doktor fiziksel bir muayeneden sonra, laboratuvarda incelemek için doku örneği alır (biyopsi). Bu test, kanser olasılığını dışlamak için yapılır. Bir lipom kanserli olmamasına rağmen, malign veya kanserli bir liposarkoma benzeyebilir. Lipomlardan farklı olarak, liposarkomlar ağrılıdır ve cildin altında hızla büyür.

MRI ve BT taramaları kullanılarak yapılan ek testler sadece biyopsi şüpheli bir lipomun aslında bir liposarkom olduğunu gösteriyorsa gereklidir.

LİPOM NASIL GEÇER?

Bir lipom genellikle herhangi bir soruna neden olmaz. Bununla birlikte, dermatoloğunuz eğer sizi rahatsız ediyorsa lipomu tedavi edebilir. Dermatologunuz aşağıdakiler dahil çeşitli faktörlere dayanarak en iyi tedavi önerisini yapacaktır:

– Lipomun büyüklüğü

– Sahip olduğunuz cilt tümörlerinin sayısı

– Kişisel cilt kanseri geçmişiniz

– Ailenizde cilt kanseri öyküsü

– Lipomun ağrılı olup olmadığı

Cerrahi

Bir lipomu tedavi etmenin en yaygın yolu ameliyat yoluyla çıkarmaktır. Bu özellikle büyümekte olan büyük bir cilt tümörünüz varsa faydalıdır. Lipomlar nadiren cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra büyürler. Bu operasyon lokal anestezi altında yapılır, genellikle yarım saatten daha kısa bir süre içerisinde tamamlanır. Hastanede kalmayı gerektirmez, hastalar aynı gün taburcu olabilir ve ertesi gün günlük yaşamlarına dönebilir.

Liposuction

Başka bir tedavi seçeneği liposuction’dır. Lipomlar yağ bazlı olduğundan, bu prosedür ebadını azaltmak için iyi sonuç verebilir. Bu işlem sırasında, yağlı şişliği çıkarmak için bir iğne ve şırınga kullanır.

Steroid enjeksiyonları

Steroid enjeksiyonları, etkilenen bölgede de kullanılabilir. Bu tedavi lipomayı küçültebilir, ancak tamamen ortadan kaldırmaz.