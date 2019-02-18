SOĞAN VE DOMATES VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Lefkoşa otobüs terminali içerisinde her hafta sonu kurulan pazarda, bu hafta domatesin kilosu 5 TL ve 7,50 TL üzerinden alıcısıyla buluştu

Lefkoşa terminali’nde her hafta kurulan pazara, yağmura rağmen talep çoktu. Pazar yerinde alışverişini yapan vatandaşlar diğer haftalara göre sebzelerin daha uygun satıldığını ifade ederek, “Genellikle patates, soğan ve domates gibi ürünleri neredeyse alamaz konuma gelmiştik, fiyatlar tam olarak düşmese de en azından bu hafta en uygun tezgâhları bularak bir şeyler alabileceğiz.” şeklinde konuştular.

Domatesin kilosu 5 ve 7,50 TL

Geçen haftalara oranla pazar tezgâhlarında dün satılan domatesinin kilosu 5 TL-7,50 TL üzerinden alıcısıyla buluştu. Havucun kilosu da

4 TL üzerinden satılırken, bezelye ve bakla gibi ürünlerin kilosu 20 TL üzerinden alıcısıyla buluştu. Pazar tezgâhlarında yerini alan soğanın ve patatesin kilosunun 4 TL’ye satılması vatandaşların alım gücünü destekledi.

Armudun kilosu 10 TL

Alım gücü düşen vatandaş için bu hafta meyvenin fiyatı sebzelere oranla daha yüksekti. Geçen hafta elma ve armutun fiyatları 4 TL üzerinden satılırken, sözkonusu meyvelerin kilosu bu hafta 7 TL’ye yükseldi. Diğer meyvelerin fiyatları şu şekilde gözlemlendi:

Yeşil Elma:………..7 TL

Armut:……….10 TL

Mandalina:………3 TL

Portakal:……….5 TL

Greyfurt:…….5 TL

Muz:…………….7 TL

Tatlı nar:…….5 TL