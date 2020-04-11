Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 59 kişi tutuklandı
son 24 saatte...
A+A-
Sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saatte ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 59 kişi tutuklandı.
Denetimlerde 52 kişinin kısmi, 5 kişinin ise gece 21.00’den sonra olmak üzere toplam 57 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; 1 kişinin iş yerini açık bulundurduğu, 1 kişininse karantina kurallarına uymadığı tespit edildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.