YILDIRIM HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI!

Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda önceki akşam kasığından bıçaklanarak ağır yaralanan 39 yaşındaki taksici Osman Yıldırım hayati tehlikeyi atlattı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da önceki akşam sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralanan taksi şoförü Osman Yıldırım’ın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesinin ardından ameliyata alınan Yıldırım’ın servise alındığı ve genel sağlık durumun iyiye gittiği öğrenildi. Yıldırım’a kasığında bulunan derin kesi nedeni ile enfeksiyon kapma riskine karşılık kan takviyesi yapıldığı edinilen bilgiler arasında.

Mağusa’nın en işlek caddelerinden kaldırım üzerinde Osman Yıldırım’ı bıçaklayarak kayıplara kaçtıktan kısa süre sonra polis tarafından tutuklanan “Zaza” lakaplı Ali Hıdır Torun mahkemeye çıkarıldı

Suçlamaları kabul etmiyor

Mağusa’da önceki akşam 39 yaşındaki taksi şoförü Osman Yıldırım’ı kaldırımda olduğu esnada bıçakla kasığından yaraladığı gerekçesi ile tutuklanan Ali Hıdır Torun dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. “Adam yaralama” suçlaması ile aleyhinde soruşturma başlatılan zanlı Torun, mahkeme emri ile 3 gün poliste tutuklu kalacak. Bölgede geniş çaplı soruşturma başlatan polis her yerde Yıldırım’ın bıçaklandığı suç aletini arıyor.

Suç aleti kayıp

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Çangaroğlu, Osman Yıldırım’ın 23 Ocak tarihinde saat 23:30’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Kokoreççim isimli iş yeri önünde alacak verecek meselesi yüzünden, henüz tespit edilemeyen kesici veya delici bir alet ile sol kasık kısmından yaralandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım’ın ilk müdahalesinin ardından polisin “Seni yaralayanı tanıyor musun?” sorusu üzerine zanlı Ali Hıdır Torun’un adını verdiğini belirten Çangaroğlu, zanlı Torun’un ayni gece Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını belirten Çangaroğlu, olayda kullanılan suç aletinin arandığını söyledi. Çangaroğlu yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis